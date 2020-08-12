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蘇震清辭中常委：重證清白後再為民進黨努力

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委蘇震清。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇震清。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄並遭羈押禁見，日前被民進黨停權，民進黨廉政委員會昨晚臨時開會決議，將蘇震清停權3年。蘇震清辦公室今天發出聲明，宣布蘇自即日起辭任民進黨中執委與中常委職務，等司法紛爭落幕，重證清白後，再繼續為民進黨理念共同效力。民進黨中央僅表示「尊重」。

民進黨廉政會昨日做成兩點決議，第一，蘇震清停權裁決案，經調查會議討論後決議予以停權三年之處分。第二，有關廉政規章研議案，廉政會今晚已做許多意見交換，此案仍持續進行研議中。廉政會主委邱駿彥也表示，今廉政會做出停權3年處分，未來亦視案情，做進一步處置，依廉政條例最重可討論除名。

蘇震清聲明表示，從基層服務開始，近30年來始終懷抱為民服務、責無旁貸的理念，在各級選舉中也不畏對抗各種惡意抹黑與流言批評，更珍惜民進黨追求民主進步、捍衛台灣的基本價值，本持初衷、虛心承擔應盡的責任與義務。

聲明指出，近期的司法案件紛擾，儘管他深信司法終將還原事實，但為避免此期間相關臆測批評持續破壞民進黨的形象、消耗民進黨的執政能量，即日起辭任民進黨中常委、中執委。

民進黨 蘇震清 司法 中常委

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