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被爆與網友電愛 邱建富：有不正常關係就退出政壇

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主委邱建富被台南市一名胡姓女子控告，指他2012年剛上任市長期間，允諾為她在市公所「安插工作」，要求與他「電話做愛」，邱建富具出示雙方LINE對話，指對方詐騙。 記者劉明岩／翻攝
民進黨彰化縣黨部主委邱建富被台南市一名胡姓女子控告，指他2012年剛上任市長期間，允諾為她在市公所「安插工作」，要求與他「電話做愛」，邱建富具出示雙方LINE對話，指對方詐騙。 記者劉明岩／翻攝

周刊爆料民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富被台南市一名胡姓女子控告，指他2012年剛上任市長期間，允諾為她在市公所「安插工作」，但要求與他「電話做愛」，從此邱日日狂Call索愛，持續一年；邱建富則強調，胡女是詐騙集團，兩人素未謀面，胡還跟他索取50萬元，他質疑背後有政治動機，並強調如果兩人有不正常男女關係，他就退出政壇。

邱建富也剛選上民進黨地方黨部主委聯誼會會長，他有志於更上層樓，競逐下屆彰化縣長寶座。不過，近幾年來，有關他謂的「小三小四」緋聞不斷，在今年五月競選縣部主委連任期間，也被同黨黨員控告他涉嫌「利用權勢猥褻下屬」，目前仍由彰化地檢署偵辦中。

儘管外界傳聞不斷，但今天出刊的「周刊王」則赤裸裸地爆料，並有胡女說法。胡女稱在2012年初，她與邱建富在臉書互加好友後，彼此以臉書噓寒問暖近兩個月後，邱建富傳曖昩簡訊給她，還稱妻子很久沒行房，要求對方在電話中呻吟讓他打手槍，可幫忙在市公所安插工作。胡女於是和邱建富維持約1年的電話性愛關係，因邱遲遲未兌現承諾，且邱建富也傳出曾和一名市公所女志工以介紹工作為由傳出曖昧情被告，才挺身揭發。

對於胡女指控，邱建富今天出面全盤否認說，他當時接市長壓力大，為了紓壓，確實曾在臉書結交胡女，是在閒暇時的任意「哈拉」行為，而胡女的名字變來變去，也不知道她的確切名字；對於胡女指他強索「電話性愛」的事，邱強調，他與胡女從未謀面，而他是有家室的人，每天都回家，絕不可有此情事，況且胡女非市公所員工，何來他利用權勢呢？

邱建富說，雙方也沒見過面，胡女還以母親重病、父親病故為由，賣畫籌錢，他分兩次各匯給3萬元，共6萬元，在今年縣黨部主委選後，胡女還LINE他：「好，如果你要守住現在主委生涯。如果你希望我不去法院拿所有你幾年前電愛證據電話錄音檔和所有訊息。我要你對我愛到名譽損失和創作損失和藥妝店的損失共50萬。我就不去出庭，從此各過各的生活。」邱還附有胡女給他的銀行帳號，但他堅持不被訛詐及有更多人被害，因此未匯款。

由邱建富有志於下屆彰化縣長寶座，他不排除背後有人唆使，但至於是否為同黨同志，「則不願臆測 」，但他強調，如果確與胡女有不正常男女關係，他就會退出縣長選局，退出政壇。

邱建富表示，待司法告一段落後，他也不排除控告胡女涉嫌誣告。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富被台南市一名胡姓女子控告，指他2012年剛上任市長期間，允諾為她在市公所「安插工作」，要求與他「電話做愛」，邱建富具出示雙方LINE對話，指對方詐騙。 記者劉明岩／翻攝
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民進黨彰化縣黨部主委邱建富被台南市一名胡姓女子控告，指他2012年剛上任市長期間，允諾為她在市公所「安插工作」，要求與他「電話做愛」，邱建富具出示雙方LINE對話，指對方詐騙。 記者劉明岩／翻攝
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邱建富 民進黨 詐騙集團

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