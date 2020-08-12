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【重磅快評】首戰即終戰？馬或失言但不代表蔡必正確

聯合報 / 主筆室
前總統馬英九10日出席輪社例會，他演講時指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，且美軍根本不可能來。圖／本報資料照片
前總統馬英九10日出席輪社例會，他演講時指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，且美軍根本不可能來。圖／本報資料照片

馬英九前總統日前應邀到扶輪社演講「兩岸關係與台灣安全」指出，蔡英文總統先前表示，如果兩岸發生戰爭，希望國際社會支持台灣，但中共一旦攻台，就是「首戰即終戰」，讓美軍根本沒有機會支援，而且「現在美軍根本不可能來」。馬英九並呼籲蔡英文，身為總統不應該告訴同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，可以讓戰爭不發生。

這番話一出，立刻引起不少質疑，綠營自然又激烈抨擊馬英九「對中國卑躬屈膝」，馬陣營不干示弱，特別引述國防部旗下智庫「國防安全研究院」的報告，指出「首戰即終戰」本來就是共軍強調的攻台作戰方式。

誠然，中共如果打算攻台，為了避免夜長夢多，必然期待在最短時間內制服我方，使得國際（美國）就算想要干預，也已經來不及。問題在於，速戰速決固然是大陸方面期待的結果，但以目前的客觀形式，這個目標是否一定得以達成？國軍多年來建軍備戰，包括在馬總統任內也未停歇，不正是為了避免對方輕易得逞其企圖？這番說法聽在國軍官兵耳中，是否很容易覺得，自己根本沒有存在價值？

站在馬總統立場，當然覺得蔡政府如今的挑釁對岸路線，實在對國家帶來極大危險。然而在論述的過程中，應列出客觀的形勢分析，強調兵凶戰危，領導人應該備戰但不應該求戰，不可以讓國家與人民，暴露在不必要風險中。如果單只提到中共方面宣示，很難不讓人誤解是「投降派」，將對方的宣傳與要求照單全收。

馬英九曾經領導國家八年，除了狂熱綠營教義支持者，大概沒人認為，他會真的將台灣「出賣」給中共。然而馬總統從任內到卸任，這種發言不夠精準，讓政敵「撿到槍」趁機加油添醋大肆渲染，例子實在多不勝數。同志不堪其憂，馬總統卻「其介如石」，不斷重複踩在同樣的地雷上，不斷讓政敵趁機戴紅帽潑髒水，使得自己與藍營都受累。

然而，馬總統的「失言」，絕不代表當今政府的戰略正確。近來華府與北京之間的激烈齟齬，更使台灣方面不少人認為，我方應該甘作美方「單邊主義」的附隨勢力，並且抱持樂觀想法，認為美中兩強終必一戰，我方當然要提前選邊，屆時才能夠騎在美國大象的背上贏得勝利。問題是，即使川普政府對北京的態度，堪稱四十年來最強硬，美國在台協會又配合蔡政府「大內宣」，不斷大灌「美台關係史上最佳」之類的迷湯，美國政府也從未表示過，一旦兩岸爆發戰爭，將會派兵介入。因此我方規畫戰略時，可以期待美方的援助，但絕不可認為是某種保證。

更何況即使我方成功撐住第一擊，化解對岸「首戰即終戰」的目標，也必然要付出沉重的代價。就算台海衝突「順利」帶來美國與中共的戰爭，台灣的角色也絕對不是得利者，而是位居第一線，不管孰勝孰負，都註定要成為兩大強權擠壓下的砲灰。國亡不可復存，人死不可復生，這是國家領導者必須有的道德。

至於蘇貞昌院長「一根掃把也要打到底」之類狂言，不過類似當年伊拉克宣傳部長薩哈夫的等級，除了可用來解釋為何屢次挑戰大位都失敗，其他無足道哉。

「備戰而不求戰」、「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，都是國家生存的必須之道。馬蔡兩人對此，一位在強調不求戰時，似乎過度強調「敵來」的威脅；另一位在標榜備戰的同時，似乎忘記用兵是天底下最應避免的終極選項。兩位國家前後任領袖，至少在對外言行上，都有明確的盲點。

中共 戰爭 馬英九

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