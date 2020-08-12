榮民榮眷基金會頒「菁英圓夢計畫」獎學金嘉惠榮民子弟
財團法人榮民榮眷基金會上午頒發民國109年榮民子女國外求學「菁英圓夢計畫」獎學金，補助包括赴美就讀頂級表演藝術學校茱莉亞學院的楊絜儀等五人每人50萬元。退輔會主委馮世寬致詞時，期許榮民榮眷基金會未來繼續推動更多嘉惠榮民、榮眷的措施。
財團法人榮民榮眷基金會109年榮民子女國外求學「菁英圓夢計畫」，是針對成績優異或具有特殊才能的榮民子女出國進修，給予一次性補助，共核定碩士4名、博士1名，每人補助50萬元，計發放補助金額250萬元，
榮民榮眷基金會此一計畫自去(108)年首度辦理，是為鼓勵清寒榮民、遺眷子女努力向學，針對就讀國內高中、大學，並申請獲得國外一流學府入學資格之清寒榮民、遺眷子女，給予一次性專案補助，期能減輕國外求學期間的生活壓力，專注於學習，並順利完成學業。
上午由馮世寬親自頒發助學金，他致詞時肯定榮民榮眷基金會透過「菁英圓夢計畫」幫助年輕學子奮發向學，也期許榮民榮眷基金會未來繼續推動更多嘉惠榮民、榮眷的措施。
退輔會指出，此次獲補助的同學，所就讀學校均為國外一流學府，3位在美國，1位在英國，1位在德國，近三年世界大學排名均前200名之內。其中楊絜儀同學就讀的茱莉亞音樂學院，是表演學院類世界排名第一。
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