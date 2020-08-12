「首戰即終戰」最先出自這 羅智強狠打臉蔡英文民進黨

前總統馬英九提到，若兩岸衝突中共戰略是「首戰即終戰」引發熱議，國民黨台北市議員羅智強說，這個「首戰即終戰」說，讓民進黨大跳腳，紅帽再度滿天飛，但這句話最先出處，是出自蔡英文政府資助的國防安全研究院。

羅說，「遠方又再度傳來一陣陣清脆的巴掌聲，蔡英文和民進黨有沒有覺臉頰熱熱？」

馬英九10日曾指出，共軍若攻台「首戰即終戰」，美軍根本就不可能來，此番話引發熱議，羅智強今天在臉書提到，可是「Xi」總統，這句話最先的出處是蔡英文政府資助的的國防安全研究院，所以，蔡英文政府資助的國防安全研究院為匪宣傳嗎？

羅智強說，搞了半天，原來最用力的中共同路人是蔡英文，難怪阿查爾要把蔡總統唸成習總統了「蔡習一家親」。羅說，兩岸如果發生衝突，對岸的戰略就是要首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定，形成終戰之勢，早在2018年12月14日就有媒體報導，報導者還是美國政府出資成立的美國之音。

羅智強說，美國之音的報導就是引述蔡英文執政下的國防部所資助的「國防安全研究院」在2018年12月 13日發表的一份「2018 中共政軍發展評估報告」。國防安全研究院的全名是財團法人國防安全研究院，蔡英文愛將大鵬馮世寬在當時是該院董事長，當時的國防部長是嚴德發。

羅智強問，蔡英文的兩個國防部長，「他們都投共了嗎？」這一份的研究報告全文還可以在國防安全研究院的官網下載。羅說「好了，遠方又再度傳來一陣陣清脆的巴掌聲，蔡英文和民進黨，有沒有覺得臉頰熱熱的？」