阿查爾坦承發音口誤 陳建仁：蔡總統一點都不覺得奇怪
美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）前天與總統蔡英文會面時，將President Tsai（蔡總統）口誤成President Xi（習總統），引發各界熱議，昨接受中央社專訪時坦承發音失誤，前副總統陳建仁今出席「天主教靈醫會澎湖惠民醫院重建」活動時表示，蔡總統對於阿查爾的口誤一點都沒有覺得很奇怪，因為外國人對於我們的拼音確實發音上會有很大的困難，她一點也不在意。
阿查爾誤將「Tsai」唸成「Xi」，網友議論紛紛，爭執到底是「President Xi」還是「Presidency」，昨阿查爾坦承口誤，並強調自己是無意的，也很確信蔡英文總統沒有感到被冒犯。
陳建仁今出席活動時被問及蔡英文總統是否會在意，他表示「當然不會」，蔡總統很了解阿查爾的善意，而且她一點都沒有覺得很奇怪，因為外國人對於我們的拼音方式，在發音上本身就有很大的困難，蔡總統是完全了解他的善意，也一點都不在意。
陳建仁說，與阿查爾會談時，美方對於我國的防疫作為相當讚賞，也希望能更了解台灣的防疫措施，未來可運用在美國，同時也談到疫苗研發與供應的問題，阿查爾提到台美之間如何合作，以及如何合作更密切，「讓亞洲甚至是全世界的衛生都能做得更好」。
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