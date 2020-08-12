時力29日選舉新主席 決策會補選15日起受理登記

時代力量決策委員補選日程今天出爐。將在15至17日受理候選人登記；25日起進行為期3天的網路投票，並於28日公告投票結果，29日選出新任黨主席。

據了解，時代力量今天已向黨員寄出決策委員選舉辦法，稍晚將公告於網站。選舉辦法指出，今天完成公告後，將於15日至17日受理候選人登記；登記時，需一併提出現職、學經歷、參選政見，並連同身分證正反面及個人半身照片一張上傳黨員網站，經審核無誤後公告。

根據選舉辦法，18日上午10時將由監選團進行決策委員抽號，並於時代力量臉書粉絲專頁直播；抽號結束後，將開放黨員至時代力量官方網站上對候選人提問，為期一周，決策委員候選人可於網站回應黨員問題。

根據選舉辦法，投票日為25至27日，屆時會再發出投票通知與投票期間。選舉結果則會在28日上午10時公告，並於29日召開的決策委員會上，由決策委員互選，產生新任黨主席。