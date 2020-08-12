徐永明和林佳龍借300萬？邱顯智：偵查中不宜說明

SOGO涉賄案扯出案外案，時力前黨主席徐永明疑似和中央部會首長借款300萬元，甚至傳出和台數科案有關。借錢給徐永明的中央部會首長被點名是交通部長林佳龍。代表時力對外發言的時力立院黨團總召邱顯智今天表示，不了解這件事，也不清楚徐、林之間有無交情，涉及案情部分更不宜多做說明。

媒體人周玉蔻上午在廣播節目表示，這名中央部會首長就是林佳龍。邱顯智回應，媒體報導已經是使用刑事案件被調查者筆錄，牽涉到偵查不公開層次，因此也不宜做說明，至於兩人是否有交情，「這要去問當事人」。

談及黨主席補選，邱顯智表示，會尊重前黨主席黃國昌不參選的意願，目前已有許多年輕黨公職有意參選決策委員，這是好現象，除了擴大參與，也累積台灣社會對時力的信賴度。邱說，社會對時力有很深的期待，希望能盡快進行改造或是提出具體革新方案，重拾人民對時力的信賴。