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駁借300萬給徐永明 林佳龍：不實報導、由檢方說明釐清

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍。本報資料照片
交通部長林佳龍。本報資料照片

立委集體收賄案震驚國人，如今爆出調查局搜索時代力量前主席徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到300萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級部會首長「借貸」而來，媒體人周玉蔻今天上午則是在廣播節目中，直指該名重量級部會首長就是交通部長林佳龍

對此，林佳龍今天上午出席第五屆「WHATs NEXT！5G超元年」數位行動產業高峰會，會前受訪時數度強調「不實的報導」。

林佳龍表示，對於這一則報導沒有引述消息來源，卻又刻意影射，令人遺憾。有關於相關案情和偵查內容「我不清楚」，需由檢方說明、釐清，也希望外界不要有不當的渲染以及揣測，否則也會涉及法律責任。

至於到底有沒有借過錢給徐永明？林佳龍再度重申，這是沒有引述消息來源的影射，令人遺憾。對於不實的相關報導需由檢方說明、釐清。

林佳龍說，對於相關案情、偵查內容，自己並不清楚，希望外界不要有不當的過度渲染或是揣測，不然也會涉及相關法律責任。

林佳龍 徐永明 時代力量

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