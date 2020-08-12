碩論也被質疑抄襲 高雄市議員黃香菽這樣說

促轉會前副研究員吳佩蓉對政治人物論文窮追不捨，她日前質疑高雄市議員黃香菽碩論疑涉抄襲，還取得某科大講師資格，在通識中心教現代公民素養，相當諷刺。黃香菽回應，她的碩論畢業前通過科學檢驗系統「Turnitin論文剽竊原創性比對系統」驗證，相似度為14%，遠低於一般國際學術期刊論文標準的15至20%，她也對論文可能有標註未詳盡或漏列參考文獻之處，表示深感抱歉。

黃香菽的父親是前議長黃啟川，母親是前立委侯彩鳳，黃啟川家族在高雄市政壇占有一昔之地。黃是2014年當選議員，目前是第二任議員。

黃香菽說，她的碩論（台灣民意代表服務之評比-以高雄市為例）在畢業前經科學檢驗系統「Turnitin論文剽竊原創性比對系統」比對驗證後，相似度為14%，遠低於一般國際學術期刊論文標準的15至20%，符合公私立大學論文20%標準，依照學校所訂的論文相似度標準比例而取得碩士學位。

黃說，撰寫論文時，曾對多名不同黨派市議員同事與議員助理做訪談與錄音，「大家應當記憶猶深，這種訪談，如何抄襲起？」黃也說，她有部分資料取用於網路，標註未詳盡或漏列參考文獻，她深感抱歉，對此件事造成大家困擾致上最高歉意。

吳佩蓉認為，黃香菽回應有「蹊蹺」，沒說清楚是何時進行比對的？送系統比對的版本，跟最後送交國圖留存的紙本和電子全文版本是否一致？黃宣稱論文在畢業後即設為公開，事實上，她在碩論授權書上勾選的是「不同意公開」，國圖電子全文也需要等到2022年才開放下載。