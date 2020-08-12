捷克議長、布拉格市長月底訪台 總統府：竭誠歡迎

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）月底將率團訪問台灣，一向不掩飾喜愛台灣的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也將隨團前來。總統府發言人張惇涵表示，會比照日本前首相森喜朗及正在台灣訪問的美國衛生部長阿查爾規格，在符合國際禮儀及中央流行疫情指揮中心防疫規範下，熱誠款待他們。

張惇涵上午受訪時指出，感謝捷克的議長及布拉格市長，長期以來都在國際社會為台灣發聲，他們是台灣在國際社會的好朋友。這一次議長率團訪問台灣，竭誠歡迎，也會依照包括森喜朗之前訪台，及美國衛生部長訪團的規格，在符合國際禮儀及中央流行疫情指揮中心防疫的相關規範下，熱誠款待他們，也要謝謝共同深化台灣和捷克的合作關係和友誼，使得台灣在國際社會讓更多人看到。

張惇涵表示，昨天大家也看到副總統賴清德午宴美國訪團，熱烈討論台灣彩色口罩，吸引大家目光，這就是一個很好的例子，台灣口罩不僅實用，也很時尚，充分地顯示出，台灣在國際社會能見度逐漸提升，台灣可以為國際社會幫助更多，可以作為國際社會貢獻者的角色，Taiwan can help、Taiwan is helping，這是一個現在進行式。