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影／質疑韓團隊借體還魂 We care：當高雄市紙紮的

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
We care罷韓團體今天批評韓團隊意圖借體還魂，當高雄人是紙紮的。記者王昭月／攝影
We care罷韓團體今天批評韓團隊意圖借體還魂，當高雄人是紙紮的。記者王昭月／攝影

罷韓投票6月落幕，罷韓勢力仍如影隨形，We care罷韓團體今早指「韓團隊」借體還魂，附身國民黨高雄市長補選候人李眉蓁競選團隊，前市長韓國瑜選前之夜更可能現身李造勢大會，不只把高雄人當塑膠，還是紙紮的，已經「玩」得太超過。

高雄市前副市長陳雄文昨率14名前市府局處首長為李眉蓁站台，引發沈寂兩個多月的罷韓團體再浮上檯面，罷韓領銜人醫師陳冠榮、文化局前局長尹立、台灣基進黨新聞部主任張博洋及公民割草行動發言人李佾潔4人今早召開記者會批韓團隊借體還魂，籲市民8月15日出門投票守護罷韓成果。

「重要的不是選舉的輸贏，而是一個城市的價值」，尹立說，昨天見韓團隊拋出許多他們無法接受的概念，覺得很不對，現在李眉蓁幾乎在重複「瞧不起高雄人」的政見，又跟當初被罷免的團隊結合一起，這樣的團隊竟回來宣稱「高雄人的氣都消了」，「他們是很棒的團隊」，選前韓國瑜也可能來，根本是把高雄人當塑膠，當紙紮的。這次市長補選是罷韓團體爭取而來的機會，因此必須再站出來捍衛成果。

陳冠榮說，韓市府過去兩年一無是處，國民黨未記取過去韓國瑜被罷免的教訓，推出一位不了解高雄的候選人，從報導也發現，「韓粉」想借體還魂附身李眉蓁身上，因此這次他們呼籲市民好好用自己的腦袋及眼鏡去審視候選人言行及政見，選出正確的市長，讓接下來的兩年，迎頭趕上過去失落的兩年。

李佾潔批，李眉蓁是0分的候選人，再找0分的團隊助陣，這是把高雄人當笨蛋的鐵證。張博洋說，6月6日罷韓投票當天他曾說，歡迎韓市長以公民的身分回來高雄玩，沒有想韓市長可能要玩到造勢晚會上去，這就「玩」得太超過了。

張批評，李眉蓁提出蘭姆酒海水沖馬桶政見，他對背書的國民黨中央及高雄市議會黨團只能形容為「結構性草包」，高雄市民不能讓心軟善良成為國民黨吃定高雄的理由。

罷韓 李眉蓁 韓國瑜 高雄市 國民黨 尹立 罷免

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