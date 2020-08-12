【重磅快評】防疫神話早歸零，陳時中以為還在神壇上？

美國衛生部長阿查爾不顧國內疫情持續惡化，率團來台，宣稱嚴守邊境的指揮官陳時中為「重要的人」打開國門，免除隔離，賓至如歸。老實說，VVIP究竟重要在那裡，外交辭令和備忘錄裡看不出答案，前疾管局長蘇益仁乾脆點破，直指台美簽醫衛合作備忘錄若沒談妥疫苗，阿查爾是白來了。陳時中惱羞成怒，嗆聲「有國際經驗的人這樣說就是白目」。

陳時中說，來訪不是交換禮物，是建立長遠關係。玩政治上癮的部長講起外交頭頭是道，傲慢得忘了自己本業是防疫指揮官。大半年來除了開記者會、疫調，而台灣的快篩、疫苗和新藥研發那樣跟上國際進度？先前吹噓超英趕美，現在連治療用的瑞德西韋都買不到。美國人不遠千里而來，此時不為台灣談買藥、預訂疫苗，對得起那些當你是神的人民嗎？

兩岸關係惡化，台灣要靠美國保護，這點簡單道理不必陳時中耍官威教訓才知。只是川普防疫不力搞砸選情，要拉台灣打反中牌護盤也是事實，否則這時派團來台，真只是要簽個空包協議、叫台灣副總統請客吃美國牛排而已嗎？外交是相互取利，如果台灣在美國面前連開口談疫苗新藥都是白目，可想見國家地位低微得連工具人都不如。

陳時中別因長期俯視萬民「順時中」，就低估民智。蔡政府為特權大開國門，無視邊境上多少小明、陸生不得其門而入，這些人倫悲劇、誤人前程的惡政，本來還包裝在防疫大旗裡，但阿查爾見證了惡政，台灣的防疫只講政治，無視專業。人民看在眼裡有多不以為然，高官權貴不妨看看民調如何評價這虛有其表的外交泡泡。

阿查爾來台兩手空空，重彈幾句台灣防疫世界第一、中共隱匿疫情的老調，簽個無關緊要的備忘錄，政府「知情人士」就吹風定調台美外交更上層樓，對阿查爾「指蔡為習」百般亂拗，派網軍抹紅議論者；官員開心戴起各色口罩娛賓，看不到百姓買不到口罩；人民憂慮疫情再起，希望美方協助取得新藥疫苗，反被官員指責白目。政府種種離譜行徑已把防疫變成因人設事，配合川普選情撤防，把專業踩得一文不值。

新冠病例得靠出境後海外檢出，已讓零確診變成作弊笑話，彰化萬人檢測更是一筆「防疫黑數」的實證，阿查爾來訪如同將台灣防疫神話畫上句點。陳時中真以為還安坐神壇上嗎？