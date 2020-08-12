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影╱阿查爾弔唁李登輝 其民主遺產永遠推動美台向前

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國衛生部長阿查爾今天上午到台北賓館弔唁前總統李登輝，並在留言牆上留下紙條。記者徐偉真╱攝影
美國衛生部長阿查爾今天上午到台北賓館弔唁前總統李登輝，並在留言牆上留下紙條。記者徐偉真╱攝影

美國衛生部長阿查爾今天上午到台北賓館弔唁前總統李登輝，他在留言牆上留下紙條，表示李登輝的民主遺產會永遠推動美台向前。

阿查爾今天在總統府副秘書長李俊俋外交部吳釗燮美國在台協會（AIT）處長酈英傑和外交部北美司司長徐佑典等人陪同下，到台北賓館弔唁李登輝，阿查爾也到留言牆上貼上紙條，貼完後還揮手向在場媒體致意。

阿查爾的紙條上寫，李總統的民主遺產會永遠推動美台關係向前。（President Lee’s democratic legacy will forever propel the U.S.-Taiwan relationship forward.）

據了解，阿查爾今天上午預計前往新北市的口罩國家隊廠商參觀，下午搭機離台。

阿查爾 李登輝 美國在台協會 吳釗燮 外交部 口罩 酈英傑 李俊俋 台美關係

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