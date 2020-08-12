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罷免王浩宇第一階通過 二階連署15日正式開跑

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
罷王團體PO文表示，收到第一階段提議通過公文，「士校」連署站竟於同日遭勞動和衛生聯合稽查，「就是這麼巧」。記者高宇震／翻攝
罷王團體PO文表示，收到第一階段提議通過公文，「士校」連署站竟於同日遭勞動和衛生聯合稽查，「就是這麼巧」。記者高宇震／翻攝

桃園市議員王浩宇深受罷免危機，「罷免王浩宇」總部昨天收到中選會公文，今天對外宣布第一階段提議確定通過，在收到公文的10日內須至中選會領表，展開為期60天的第二階段連署。發起人唐平榮表示，預計本周五上午前往領表，本周六（8月15日）正式啟動連署行動。

對此，王浩宇表示，和之前態度一致「尊重」，自己仍會做好該做的事。

罷王總部表示，第二階段連署的門檻約為3萬2千份，但總部目標在第二階段就募集足夠罷免王浩宇的票數，即超過8萬份連署書，雖然這是一個艱鉅的挑戰，但總部志工們蓄勢待發，就等第二階段連署正式啟動。

發言人中壢信義里長邱仁德提到，昨天也發生一個小插曲，在第一階段收件貢獻良多的「士校」連署站，平時是一間飲料店，昨天竟同時遭到市府進行勞動和衛生稽查。他也表示，不讓一同罷王的朋友承受壓力、繼續為難，總部將撤掉士校站。

對此，發起人唐平榮表示，在收到第一階段通過的公文當天，連署站就被稽查，總部方面不想對這樣的巧合多做揣測，但志工們都感受到莫名的壓力。

另針對日前王浩宇在臉書發文，指控「罷王」總部募資、蒐集民眾個資，是為了「選議員、發大財」。唐平榮則回應，不論是經費籌措或是蒐集連署的方式，罷王總部都參考了先前兩個「罷韓」團體使用的方法，不知道王浩宇是不是又犯了喜歡同室操戈的毛病，想暗批罷韓團體藉由罷免發大財？

又如果「罷韓四君子」當中有人未來參與選舉，是否就如王浩宇所指控的，利用罷免蒐集民眾個資以利選舉？王浩宇這種愛用鍵盤自稱台派，卻不斷陷台派隊友於不義的發言，只會讓越來越多人想要罷免他。

王浩宇 罷免 中選會

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