快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】談普亭疫苗帶酸 阿查爾實已承認美國慢了

聯合報 / 主筆室
俄國總統普亭11日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗。美聯社
俄國總統普亭11日宣布，俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗。美聯社

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

普亭欣喜的宣布有其原因，他讓女兒接受測試，接種兩劑，第二劑接種後體溫上升不到一個攝氏度，是相當漂亮的成績；且所有參與試驗的志願者表現很接近，可以相信這將是一劑成功的疫苗。不過要行銷海外，俄羅斯需先與世衛組織〈WHO〉洽商這劑疫苗的規格與標準，但相關洽談還未開始。

國際上新冠疫苗的研發資訊相當透明，俄羅斯這劑疫苗的水準如何？投入疫苗研發的國家都有相當程度的瞭解，因而從各國公衛官員的談話不難窺知。正在台灣訪問的美國衛生部長阿查爾被詢及時，雖然語氣略帶酸味，但聽得出承認全球新冠疫苗研發競賽美國慢了，他說：「疫苗研發不要比速度，更要比安全。」

阿查爾沒講錯，驗證疫苗有沒有效，不難；但確認疫苗對人體安全無虞則難得多。施打疫苗是為了防疫，不被病毒感染，若疫苗不保證安全，接種疫苗反而致病，甚至致死，這款疫苗將不准量產上市。美國管制及批准疫苗上式的食品藥物管理局〈FDA〉嚴謹的程度可能是世界之最，疫苗遲遲不能面世，並不意外。

現況是美國有三劑疫苗、英國牛津大學一劑，中國五劑進入三期臨床測試，規模很大，必須有三萬以上志願者接種，疫苗以及對照的安慰劑，確認疫苗效果及安全後才能量產。據說，牛津大學團隊進度領先，量產期程已經預排；美國的進度顯然落後，比爾蓋茲前天接受CNN訪問時，痛斥川普政府的防疫「荒腔走板」，顯然落後幅度不小。

阿查爾台灣行，我們防疫官員的洽談重點擺在請他協助新冠疫苗採購，阿查爾「帶回去研究」的答覆，顯然希望不大。

疫苗 阿查爾 俄羅斯 普亭 新冠肺炎 英國 WHO 疫情

延伸閱讀

阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

解放軍戰機過中線 陸媒：對台警告

阿查爾：發音失誤 無意冒犯蔡總統

阿查爾：發音失誤無意冒犯 確信蔡總統並未在意

相關新聞

「農婦們」心碎！吳怡農爆秘戀已一年 對象小11歲

週刊報導，吳怡農連兩個周末在中山區住處與王姓女幕僚過夜，兩人每回至少共處10小時才各自出門。從周刊直擊的描述，兩人分頭離開相當低調，似乎不想讓戀情太早曝光。

【重磅快評】談普亭疫苗帶酸 阿查爾實已承認美國慢了

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

藍民調 6成2不認同政府收買媒體

國民黨昨天公布民調指出，對於蔡政府四年來花費超過九十億元購買媒體做宣傳，有六成二民眾不認同政府使用人民納稅錢收買特定媒體...

陳菊用5位機要…監院：禁得起檢驗

監察院長陳菊就任後，任用機要職達五位，較上屆院長張博雅多出四位。監察院昨發布聲明表示，陳菊機要任用符合機要人員任用法規，...

監院風波後 黃健庭下一步…瞄準北市長？

台東縣前縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長風波，迄今已近兩個月。如今監院新人事都已就任，黃健庭也回歸平民生活。談到監院風波，黃健庭說，自己退出後「兩天就放下了」；至於下一步，他不排除再投入選舉，並直言台北市是他最有淵源的地方，而且台北有很大的進步空間。但是不是真的會參選，他說「交給上帝做決定」。

如何捍衛台？ 美：遵循政策

美國總統川普十日在記者會上，再度指稱中國將新冠病毒釋放到美國，並呼籲美國人應該共同追究病毒來源，而非將病毒問題政治化。

李登輝14日火化 全程不公開

總統府昨天表示，關於前總統李登輝的治喪事宜，「故李前總統治喪事宜工作小組」尊重李前總統生前宗教信仰及家屬意願，預計八月十...

碩論也被質疑抄襲 高雄市議員黃香菽這樣說

促轉會前副研究員吳佩蓉對政治人物論文窮追不捨，她日前質疑高雄市議員黃香菽碩論疑涉抄襲，還取得某科大講師資格，在通識中心教...

捷克議長、布拉格市長訪台 總統府：竭誠歡迎

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）月底將率團訪問台灣，一向不掩飾喜愛台灣的捷克布拉格市長賀瑞普（Zde...

【重磅快評】防疫神話早歸零，陳時中以為還在神壇上？

美國衛生部長阿查爾不顧國內疫情持續惡化，率團來台，宣稱嚴守邊境的指揮官陳時中為「重要的人」打開國門，免除隔離，賓至如歸。老實說，VVIP究竟重要在那裡，外交辭令和備忘錄裡看不出答案，前疾管局長蘇益仁乾脆點破，直指台美簽醫衛合作備忘錄若沒談妥疫苗，阿查爾是白來了。陳時中惱羞成怒，嗆聲「有國際經驗的人這樣說就是白目」。

蘇震清涉賄遭羈押 蔡其昌：總統臉都很臭

民進黨立委蘇震清因涉賄遭羈押，立法院副院長蔡其昌今天表示，總統蔡英文會生氣是一定的，雖然沒有聽到蔡總統罵人，但是事情發生後，他看到蔡總統的臉都很臭。

影╱阿查爾弔唁李登輝 其民主遺產永遠推動美台向前

美國衛生部長阿查爾今天上午到台北賓館弔唁前總統李登輝，他在留言牆上留下紙條，表示李登輝的民主遺產會永遠推動美台向前。

熱門新聞

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

孫大千：綠營無視台灣被迫推向戰爭 仍要力助川普連任

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

阿查爾：發音失誤無意冒犯 確信蔡總統並未在意

韓國瑜為何還未替李眉蓁站台？謝龍介預言執政黨下一步

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。