【重磅快評】談普亭疫苗帶酸 阿查爾實已承認美國慢了

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

普亭欣喜的宣布有其原因，他讓女兒接受測試，接種兩劑，第二劑接種後體溫上升不到一個攝氏度，是相當漂亮的成績；且所有參與試驗的志願者表現很接近，可以相信這將是一劑成功的疫苗。不過要行銷海外，俄羅斯需先與世衛組織〈WHO〉洽商這劑疫苗的規格與標準，但相關洽談還未開始。

國際上新冠疫苗的研發資訊相當透明，俄羅斯這劑疫苗的水準如何？投入疫苗研發的國家都有相當程度的瞭解，因而從各國公衛官員的談話不難窺知。正在台灣訪問的美國衛生部長阿查爾被詢及時，雖然語氣略帶酸味，但聽得出承認全球新冠疫苗研發競賽美國慢了，他說：「疫苗研發不要比速度，更要比安全。」

阿查爾沒講錯，驗證疫苗有沒有效，不難；但確認疫苗對人體安全無虞則難得多。施打疫苗是為了防疫，不被病毒感染，若疫苗不保證安全，接種疫苗反而致病，甚至致死，這款疫苗將不准量產上市。美國管制及批准疫苗上式的食品藥物管理局〈FDA〉嚴謹的程度可能是世界之最，疫苗遲遲不能面世，並不意外。

現況是美國有三劑疫苗、英國牛津大學一劑，中國五劑進入三期臨床測試，規模很大，必須有三萬以上志願者接種，疫苗以及對照的安慰劑，確認疫苗效果及安全後才能量產。據說，牛津大學團隊進度領先，量產期程已經預排；美國的進度顯然落後，比爾蓋茲前天接受CNN訪問時，痛斥川普政府的防疫「荒腔走板」，顯然落後幅度不小。

阿查爾台灣行，我們防疫官員的洽談重點擺在請他協助新冠疫苗採購，阿查爾「帶回去研究」的答覆，顯然希望不大。