周玉蔻爆林佳龍借徐永明300萬？ 交通部斥：不實臆測

立委涉嫌集體收賄案，引發各界關注。不過如今爆出調查局搜索時代力量前主席徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到300萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級部會首長「借貸」而來。媒體人周玉蔻上午在廣播節目中指該名重量級部會首長就是交通部長林佳龍（ https://udn.com/news/story/6656/4774984 ）。

對此，交通部部長辦公室今天發出聲明強調，有媒體藉隱匿消息來源之方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱『因為他是我學長』」之內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林部長。此為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。