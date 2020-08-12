誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

立委集體收賄案爆出案外案。調查局搜索時代力量前主席徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到300萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級部會首長「借貸」而來。媒體人周玉蔻上午在廣播節目中指這位重量級部會首長就是交通部長林佳龍。

聯合報報導，調查局在徐永明住家保險箱搜獲300萬元時，徐第一時間說是私人借款，還稱借款當天台數科董事長廖紫岑也曾在場，辦案人員懷疑與廖想請立委幫忙台數科聲請NCC審查有關，將是下一步追查重點。徐永明供稱，去年底在台北某五星級飯店內，與該名中央級部會首長碰面，當時這名部會首長帶廖紫岑一起出席，後來廖有事先行離去，沒多久官員就拿出300萬元給他。辦案人員詢問，該名部會首長為何要借你這麼多錢？徐回稱，「因為他是我學長」，錢拿到後就放回家中保險箱。

周玉蔻上午在廣播節目專訪立法院副院長蔡其昌時，直接點名這名重量級部長就是交通部長林佳龍，「講白了就是林佳龍」，還說想直接call out給林佳龍。台數科的總部在台中，也符合地緣關係。周玉蔻說，她善意比對，林佳龍與徐永明是建中學長、學弟，林佳龍被非常明確的影射，無法逃避，建議林佳龍應該開記者會對外釋疑。

受訪的蔡其昌表示，他相信林佳龍不會逃。若不是事實，要強力說明，他相信林佳龍禁得起檢驗。這件事情是否是真的還要再釐清，就算屬實，借錢與貪污不同，且以林佳龍申報的財產，是有能力借錢，這件事情表面看起來很大，政治是一回事，但就法律，他不覺得林佳龍有什麼問題。

節目最後，周玉蔻表示交通部已經發出澄清，指相關影射是不實傳聞，林佳龍對相關案情並不清楚，需待檢方釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則將負法律責任。