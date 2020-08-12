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「農婦們」心碎！吳怡農爆秘戀已一年 對象小11歲

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「農婦們」心碎！吳怡農爆秘戀已一年 對象小11歲

聯合新聞網 / 綜合報導
周玉蔻曾逼問吳怡農為何39歲還不結婚？吳怡農當時回答，是自己錯過幾次機會。如今「正版農婦」曝光，恐要讓女粉絲聞之心碎。圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
周玉蔻曾逼問吳怡農為何39歲還不結婚？吳怡農當時回答，是自己錯過幾次機會。如今「正版農婦」曝光，恐要讓女粉絲聞之心碎。圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

根據《鏡週刊》報導，現年39歲、今年初參選北市選區立委獲得高人氣的吳怡農，傳已與一名年僅28歲的王姓女幕僚秘戀一年。

週刊報導，吳怡農連兩個周末在中山區住處與王姓女幕僚過夜，兩人每回至少共處10小時才各自出門。從周刊直擊的描述，兩人分頭離開相當低調，似乎不想讓戀情太早曝光。

週刊稱該名女幕僚在專長、學經歷與外型上皆與吳怡農相當登對。兩人被拍到深夜的互動相當甜蜜，兩人會不時相視一笑，看起來默契十足。

現年39歲的吳怡農擁有高人氣，參選拜票受到大批女粉絲歡迎。吳怡農的感情世界也受到粉絲關注，媒體人周玉蔻曾經逼問吳：「你是gay嗎？」吳當下立刻回答：「我不是耶！」周再追問，為何39歲還沒結婚？吳怡農當時則回答，是自己錯過幾次機會。如今「正版農婦」曝光，恐要讓女粉絲聞之心碎。

根據報導，吳怡農的女友畢業於政大外交系，曾在美國在台協會實習，後取得英國倫敦大學國王學院公共政策與管理碩士學位，實習期間被封為最正公關，笑起來相當甜美，有氣質美女之稱。除此之外，語言能力也相當紮實，除了流利英文，還通德語及法語，專長背景為國安政策及政治傳播，曾任職國安會，與吳怡農畢業於美國耶魯大學經濟系的留學背景相當匹配。

根據週刊報導，吳怡農在獲悉戀情曝光後回應：「請給我一點空間，如果有好消息，希望大家祝福。」

吳怡農

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