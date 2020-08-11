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蘇震清遭民進黨廉政會停權3年 中常委確定不保

蘇震清遭民進黨廉政會停權3年 中常委也沒了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委蘇震清涉嫌收賄且已遭羈押禁見，日前被民進黨停權。民進黨廉政委員會今晚開會決議，將蘇震清停權三年。記者林澔一／攝影
民進黨立委蘇震清涉嫌收賄且已遭羈押禁見，日前被民進黨停權。民進黨廉政委員會今晚開會決議，將蘇震清停權三年。記者林澔一／攝影

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄且已遭羈押禁見，日前被民進黨停權。民進黨廉政委員會今晚開會決議，將蘇震清停權三年。另據了解，因蘇身兼中常委一職，中常委每任兩年，蘇震清已經確定與中常委職務無緣。

民進黨廉政會發出新聞稿，提出兩點決議：第一，蘇震清停權裁決案，經調查會議討論後決議予以停權三年之處分。第二、有關廉政規章研議案，廉政會今晚已做許多意見交換，此案仍持續進行研議中。廉政會主委邱駿彥也表示，今廉政會做出停權三年處分，未來亦視案情，做進一步處置，依廉政條例最重可討論除名。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，蘇震清日前遭羈押禁見，民進黨依廉政委員會於8月2日之決議即刻停權。廉政會日前針對該案舉行臨時會議，並發出三點聲明：第一，涉案的前立委陳唐山現已交保靜候調查，廉政會依黨的廉政條例之規定予以立案，後續將啟動相關約詢調查程序，依民進黨廉政規章做進一步之處置。第二，對於蘇震清，廉政會同樣是依黨的廉政條例之規定予以立案，後續將啟動相關約詢調查程序，依民進黨廉政規章做進一步之處置。

第三，廉政會指出，蘇震清雖仍在司法偵查階段，但案情已嚴重影響民進黨聲譽及有違反民進黨廉政規章，廉政會決議，若法院裁定蘇震清羈押，將即對其予以停權處分。

民進黨 蘇震清 中常委

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