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港蘋遭搜索 黃珊珊發文挺：看的不是報紙是言論自由

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
黃珊珊在臉書發文，寫著「我們看的不是報紙，而是言論自由」。圖／擷取自黃珊珊臉書
黃珊珊在臉書發文，寫著「我們看的不是報紙，而是言論自由」。圖／擷取自黃珊珊臉書

香港警方昨搜索香港「蘋果日報」，拘捕香港壹傳媒創辦人黎智英等十人。台北市副市長黃珊珊今天傍晚接連在臉書發兩文，還有她看蘋果日報的照片，照片上寫著「我們看的不是報紙，而是言論自由」。

黃珊珊指出，這幾天新聞很多，美國衛生部長與日本前首相到台灣訪問，香港政府逮捕黎智英父子，從疫情與貿易開始的中美大戰越來越熱鬧，美國總統大選在即，台灣成為兩大強國中飆車競賽中旁邊的小車，不避開就被撞，我們要小心戴好鋼盔才能安全往前走。

港版國安法通過後，香港已經不是過去的香港了。」她表示，依昨天香港的狀況，台灣必須也肯定要有接納比往年更多香港移民的準備及安排。

黃珊珊指出，中央設立了台港辦公室來處理香港轉往台灣定居疑問的窗口，而在6月30日通過「港版國安法」後，北市府也隨即設置專案小組，有專責專人單一窗口提供協助港人移居， 6、7月也已拜會香港、澳門在台的相關商會組織，進一步提供相關的服務訊息，與案源的對接服務，並建置專區網站。

針對港人在台就業及生活可能遇到的困難，她表示，市府提供「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」、「投資就業」、「生活資訊」等方向，且為了幫助港人了解，也使用了更白話、更貼近使用習慣的用語。

黃珊珊表示，政府存在的目的，不是管理人民、圈禁人民，而是盡量去服務人民、守護人民；自由是珍貴的，也是需要被尊重的，或許我們有不同的故事背景，但言論自由的價值值得我們去捍衛。

香港 港版國安法 黃珊珊

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