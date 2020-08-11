江啟臣：人民的安居樂業 不能只靠虛幻的宣傳泡泡

國民黨主席江啟臣今晚在臉書表示，美國衛生部長阿查爾來台，深化台美交流，值得欣慰，但是蔡政府罔顧過去六位部長級內閣成員訪台的事實，渲染為外交突破，只是自欺欺人。

江啟臣表示，台美雙方簽訂備忘錄，共同防疫，值得稱許，但是備忘錄內容對於國人最在乎的疫苗全然不提，簽署單位降級，更值得檢討。

江啟臣指出，今天上午立法院國民黨團召開記者會，公布民調數字，有82%的民眾支持入境普篩，執政黨政府繼續罔若未聞，同樣令人困惑。

他表示，政府做好宣傳工作當然很好，但是如果宣傳工作超過事實，就變成了執政黨的七彩虛幻泡泡，一戳就破！從防疫到台美關係，民進黨花了許多力氣在吹出美麗的泡泡讓人民虛幻的追逐，忘記現實的困境。

江啟臣另質疑，台鐵可以寧可欠員工錢，也要編列1549萬預算買網軍。2015年到2019年間，政府網路新媒體宣傳的年決標金額年成長184％。為了推動三倍振興券更可以編列22.5億行政宣傳費用。

他表示，這些行銷標案，更是肥水不落外人田，「不但要花你的錢，洗你的腦，更要用花你的錢，讓綠友友發大財」，民進黨不斷宣傳的有政府會做事，其實更貼切的應該是花預算買文宣，帶風向悖民意。