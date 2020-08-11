馬英九稱中共攻台「首戰即終戰」民進黨：傷害國軍士氣

前總統馬英九日前發表「兩岸關係與台灣安全」演講，提到中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。民進黨今天表示，馬英九曾為中華民國三軍統帥，相關發言不僅與台灣主流民意迥異，更是唱衰台灣，傷害台灣人民的情感，尤其貶低國軍戰力的說法，更是傷害國軍士氣。

馬英九演講時，也以自己八年總統經歷呼籲蔡英文總統，「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生。」

民進黨發言人顏若芳表示，中國軍機頻繁擾台，武嚇台灣人民，已經是影響區域安全穩定的重要問題，馬英九卻與中國沆瀣一氣，唱衰台灣，國民黨悶不吭聲，默許同意的作為，令人遺憾。她質疑，難道國民黨主席江啟臣也認同馬英九的「首戰即終戰」論述？還是江啟臣遇到馬英九，就只能當應聲蟲？

顏若芳指出，江啟臣上任時，大言要大破大立地推動黨務改革，檢討兩岸路線，但因為馬英九緊抱「九二共識」不放，國民黨的兩岸論述迄今無法面對台灣新民意，更是站在國際民主潮流的對立面，始終無法擺脫國民黨遇到中國就會自我矮化的政黨印象。

顏若芳表示，蔡總統上任後，執政團隊與外交人員不斷努力下，台美兩國持續增進民主友好關係，回顧二○一八年至今，美國國會陸續通過「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「台北法案」及「台灣保證法」等多項友台決議和法案，加上此次美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，更是台美關係進一步深化的展現。