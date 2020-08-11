陳菊聘前市府5人任機要 王鴻薇：這是要廢？

監察院國家人權委員會日前在網站釋出徵才，卻爆出監察院長陳菊任用5名機要，都是前高市府人員。國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書質疑，陳菊說要做末代監察院長，但機要秘書一口氣任用5人，莫非欲廢監院，先自己人做好做滿。把監院變成小高雄市府，這是要廢？還是要「肥」？

王鴻薇表示，陳菊在廣大質疑聲中，走馬上任，果然不讓大家失望，繼續照顧自己人，把一干親信都帶進了監察院。只可惜院長機要任用只能有5人，否則陳菊必會帶更多自己人進入監察院。

王鴻薇提到，一般首長進入新的機關，帶1-2位親信也在情理之中，而過去監察院長工作單純，前任只帶1位助理履新。陳菊大手筆把院長室5位機要提好提滿，且全部是自己的老部屬，可見不擔心院內觀瞻，甚至無視社會觀感。

王鴻薇說，接下來監察院人權委員會還會再開１８個新職缺，綠營或菊家人馬還會再增胖到多少人，大家可以拭目以待。