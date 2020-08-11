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影／立委陳柏惟：郭克銘年初曾要和他接洽 助理沒答應

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委陳柏惟今天下午在台中沙鹿服務處接受採訪。記者游振昇／攝影
立委陳柏惟今天下午在台中沙鹿服務處接受採訪。記者游振昇／攝影

有前任與現任立委涉嫌集體收賄案，台灣基進黨立委陳柏惟今天受訪指出，此案中擔任「白手套」的管理顧問公司總經理郭克銘，該公司年初曾要和他接洽，他的助理過濾後沒答應，因此他未和郭克銘接上線；陳柏惟表示，也曾有民眾要求協助處理一些法案，開出300萬「陳情價」，他當場回絕。

陳柏惟接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」人物專訪錄製節目，節目今天播出，他在節目中說，郭克銘的管理顧問公司曾透過助理要聯絡他，當時助理判斷後並未安排，他並未和郭克銘見面。

陳柏惟今天下午在沙鹿服務處接受媒體訪問表示，郭克銘的顧問公司在今年年初他當選立委不久，透過不同管道跟服務處接觸，但並未談到幫忙或請託，因為他辦公室的國會主任跟地方主任都在其他民代辦公室待過，他們研判後，並未答應，也未接上線。

陳柏惟說，立委收賄事件爆發後，助理回想剛上任時，郭克銘的顧問公司就有來接觸，他的行程安排無法面面俱到，這時有賴助理過濾研判，他說台灣這麼小，容易遇到形形色色的人，這次事件提醒自己，助理真的很重要。

陳柏惟說，曾有人請託遊說某個法案，講出300萬元金額，他沒接受此請求，而此法案是否有人推動，或是哪種具體法案，他不便透露，以免造成他人困擾。

陳柏惟 收賄 基進黨

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