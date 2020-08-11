阿輝伯14日火化 功過兼併留史冊
前總統李登輝將依基督徒信仰，進行不公開火化。總統府11日表示，基於尊重前總統李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在濟南長老教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化，全程只對內舉行，盼各界勿打擾家屬。
將不公開火化
前總統李登輝於7月30日與世長辭，享耆壽98歲。總統府8月3日表示，蔡總統特派副總統賴清德、連戰、蕭萬長、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊、前立法院長王金平、前台灣省長宋楚瑜、彭明敏、辜寬敏、張忠謀、李遠哲、江啟臣、柯文哲、邱顯智等32人負責治喪事宜。
總統府11日再發聲明指出，關於前總統李登輝的治喪事宜，工作小組尊重他生前宗教信仰及家屬意願，預計將在8月14日於台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化。總統府期盼各界尊重家屬，當日相關細節不對外公布，且全程並不公開，希望各界勿打擾家屬。
功過皆引發討論
李前總統過世後，總統蔡英文多次前往台北賓館追思會場進行悼念。前總統馬英九、前副總統吳敦義亦出席追思禮拜會，日本前首相森喜朗更從東京帶領訪問團，當天來回台灣、日本，只為了見好友李登輝最後一面。前總統陳水扁、前副總統陳建仁、前監察院長錢復、台北市長柯文哲都有到現場向李前總統致意。
台灣獨立宣言起草人、與李登輝競選過總統的台獨先驅彭明敏教授也投書媒體，回憶起他與李登輝過去，無論是在選戰、秘密見面時的互動；曾任李登輝貼身秘書的李靜宜也接受專訪，談及昔日老長官的博學多聞。不過新黨的王炳忠等人則批評李登輝，是他讓黑金政治的慣例進入官場，對台灣政治有很大的危害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言