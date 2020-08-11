阿輝伯14日火化 功過兼併留史冊

前總統李登輝將依基督徒信仰，進行不公開火化。總統府11日表示，基於尊重前總統李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在濟南長老教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化，全程只對內舉行，盼各界勿打擾家屬。

將不公開火化

前總統李登輝於7月30日與世長辭，享耆壽98歲。總統府8月3日表示，蔡總統特派副總統賴清德、連戰、蕭萬長、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊、前立法院長王金平、前台灣省長宋楚瑜、彭明敏、辜寬敏、張忠謀、李遠哲、江啟臣、柯文哲、邱顯智等32人負責治喪事宜。

總統府11日再發聲明指出，關於前總統李登輝的治喪事宜，工作小組尊重他生前宗教信仰及家屬意願，預計將在8月14日於台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化。總統府期盼各界尊重家屬，當日相關細節不對外公布，且全程並不公開，希望各界勿打擾家屬。

功過皆引發討論

李前總統過世後，總統蔡英文多次前往台北賓館追思會場進行悼念。前總統馬英九、前副總統吳敦義亦出席追思禮拜會，日本前首相森喜朗更從東京帶領訪問團，當天來回台灣、日本，只為了見好友李登輝最後一面。前總統陳水扁、前副總統陳建仁、前監察院長錢復、台北市長柯文哲都有到現場向李前總統致意。

台灣獨立宣言起草人、與李登輝競選過總統的台獨先驅彭明敏教授也投書媒體，回憶起他與李登輝過去，無論是在選戰、秘密見面時的互動；曾任李登輝貼身秘書的李靜宜也接受專訪，談及昔日老長官的博學多聞。不過新黨的王炳忠等人則批評李登輝，是他讓黑金政治的慣例進入官場，對台灣政治有很大的危害。

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