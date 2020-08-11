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社福機構不當要求社工回捐薪資 蔡總統注意到了

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統稍早她透過臉書發文，提到到最近有些社福機構，依然不當要求社工回捐薪資。她已請衛福部密切注意、依法處置，絕對要改變這種不好的做法。圖／翻攝自總統臉書。
蔡英文總統稍早她透過臉書發文，提到到最近有些社福機構，依然不當要求社工回捐薪資。她已請衛福部密切注意、依法處置，絕對要改變這種不好的做法。圖／翻攝自總統臉書。

蔡英文總統今天出席「109年度全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，稍早她透過臉書發文表示，我們要感謝社工和護理人員的地方太多了，這幾年來，政府也努力給從業人員更多的支持，她注意到最近有些社福機構，依然不當要求社工回捐薪資。她已請衛福部密切注意、依法處置，絕對要改變這種不好的做法。

蔡總統說，她的目標很明確，「社工和護理人員在幫助別人前，也要能照顧好自己、安頓好生活」，這是政府的責任，政府會繼續努力。

蔡總統說，在台灣社會各個角落，都有社工投入第一線的助人工作，也有護理人員承擔起照護工作，今天她分別參加了全國社工、護理人員的表揚典禮，向服務年資最高長達45年，資深又有卓越貢獻的社工和護理人員，表達誠摯的感謝。

蔡總統表示，我們要感謝社工和護理人員的地方太多了，所以，這幾年來，政府也努力給從業人員更多的支持，包括挺護理人員，所以：動「護病比」連動健保支付並公開資訊，讓職場環境更優質。另外也協助護理人員有更多元、自主、彈性的職業生涯。另一個是挺社工，陸續增聘社工人員、幫社工加薪，希望讓公部門和民間團體的社工，都可以有更穩定的職涯發展。

蔡總統說，她注意到最近有些社福機構，依然不當要求社工回捐薪資。她已經請衛生福利部密切注意、依法處置，絕對要改變這種不好的做法。

蔡總統指出，她的目標很明確，社工和護理人員在幫助別人前，也要能照顧好自己、安頓好生活，這是政府的責任，政府會繼續努力。

社工 薪資

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