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香港情勢嚴峻 時力、民眾黨籲修港澳條例第18條

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
香港警方昨以涉嫌違反港版國安法為由，大舉抓捕香港壹傳媒創辦人黎智英（右一）等十人。美聯社
香港警方昨以涉嫌違反港版國安法為由，大舉抓捕香港壹傳媒創辦人黎智英（右一）等十人。美聯社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天遭指控涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法而被捕。台灣民眾黨與時代力量皆呼籲，因應香港情勢更加嚴峻，應就港澳條例第18條提出修法，讓台灣援助香港能有更具體的作為。

時代力量黨團總召顯智表示，除了堅定支持香港並對北京政權予以譴責外，更要瞭解到台港之間是唇齒相依的關係；針對香港民主派人士的言論及人身自由正遭受「港版國安惡法」的嚴峻侵害，黨團再次呼籲立法院各黨團及我國政府，應藉由第二次臨時會之機會，重新審視「香港澳門關係條例」第十八條及相關法規之規定內容，盡速明定香港與澳門居民得向我國申請政治庇護之資格條件及相關申請程序規範，將對港人的援助予以制度化，以提供適時庇護。

民眾黨也表示，自從香港版國安法通過後，香港目前的狀況日漸緊張，因此呼籲應該要透過港澳條例18條的修法，讓援助過程能更加制度化，提供適時且適當的援助。

民眾黨指出，中國及香港政府羅織罪名，打壓異己的行為是國際社會所不能認同的，一味地以高壓統治只是將人民推向對立面，自由民主終究會戰勝高壓獨裁，請中國及香港政府懸崖勒馬。

黎智英 港版國安法

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