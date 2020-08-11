黃國昌回鍋擔任黨主席？邱顯智：沒聽說

時代力量將在三周內完成補選決策委員會並選出新任黨主席，前黨主席黃國昌是否參選，動向受矚目。時代力量黨團總召邱顯智今天表示，目前沒有接收到黃有意參選決策委員或黨主席的訊息，自己的立場也很明確，會持續鼓勵年輕黨公職、議員參與決策會補選。

黃國昌在去年初卸下時代力量黨主席一職後，便淡出第一線黨務運作，在今年初大選後，更鮮少參與時力記者會、活動。但在時力受前黨主席徐永明涉賄案衝擊後，近來黃國昌又有開始有了動作，先是在臉書後援會社團發文表示，或許近期辦個聚會，陪大家好好聊聊；接著又出席時力新竹縣議員補選候選人陳玉蟾募款餐會，更為她站台輔選；黃是否會投入決策委員補選，甚至重回時力決策圈，亦引發關注。

邱顯智表示，自己沒有聽到這樣的訊息，時力內部會盡快處理好選務工作，另一方面也加速革新，針對財務公開透明，規章補強來提出完備方案，讓時代力量再次獲得人民信任。