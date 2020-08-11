是否要參選時代力量黨主席？ 黃國昌：在第二線支持
新竹縣議員關西選區補選今天舉行號次抽籤，時代力量前立委黃國昌前往新竹縣選委會幫陳玉蟾代抽並站台，被問及是否要參選時代力量黨主席，他表示，相信黨內會有更多優秀同志參選，他也會在第二線支持。
黃國昌表示，這段時間以來，時代力量遭遇非常多困難，他今天陪同抽籤，也是因為黨內還有一群人沒有忘記自己的理想與價值，至於黨內決策委員的選舉，他相信黨內會有更多優秀同志參選，他也會在第二線支持，期待優秀同志們將黨帶到新階段。
對於黎智英被捕，黃國昌表示非常驚訝，黎智英過去多年來堅持傳遞、爭取自由民主的聲音，港版的國安法昨天竟然拘捕重要的媒體人，還搜索蘋果日報總部，這樣的行為已經正式宣告香港的法治正式死亡，港版的國安法徹底成為中共打壓異己的工具，對於這樣的發展非常遺憾，也對中共提出強力的譴責，在接下來的道路上，捍衛自由民價值，香港朋友面臨的困難，台灣除了予以持續關注、強力支持外，也會跟國際上其他夥伴共同加入聲援香港人的行列。
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