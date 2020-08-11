是否要參選時代力量黨主席？ 黃國昌：在第二線支持

新竹縣議員關西選區補選今天舉行號次抽籤，時代力量前立委黃國昌前往新竹縣選委會幫陳玉蟾代抽並站台，被問及是否要參選時代力量黨主席，他表示，相信黨內會有更多優秀同志參選，他也會在第二線支持。

黃國昌表示，這段時間以來，時代力量遭遇非常多困難，他今天陪同抽籤，也是因為黨內還有一群人沒有忘記自己的理想與價值，至於黨內決策委員的選舉，他相信黨內會有更多優秀同志參選，他也會在第二線支持，期待優秀同志們將黨帶到新階段。