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孫大千：綠營無視台灣被迫推向戰爭 仍要力助川普連任

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
美中關係持續緊張，前立委孫大千在臉書表示，美國總統川普現在正窮盡一切手段來刺激中國大陸出手，做為挽救自己悲慘選情的最後一根救命稻草。
美中關係持續緊張，前立委孫大千在臉書表示，美國總統川普現在正窮盡一切手段來刺激中國大陸出手，做為挽救自己悲慘選情的最後一根救命稻草。

美中關係持續緊張，前立委孫大千在臉書表示，美國總統川普現在正窮盡一切手段來刺激中國大陸出手，做為挽救自己悲慘選情的最後一根救命稻草。孫提出五點質疑指出，當綠營政客無視於台灣被強迫推向戰爭邊緣，仍然要力助老大哥川普連任之際，台灣人民應該要思考美國對台灣的相關作為，恐讓台灣成為美中對抗下的犧牲品。

孫大千表示，美國政府為什麼過去不早一點就力挺台灣，現在要拖到總統選舉前夕，才表現得如此堅定支持？如果川普的選情不是跌到谷底，美國會想到台灣嗎？再者，對台軍售是拿台灣人民的血汗錢作為代價的，既不便宜，也沒有打折，根本談不上給了台灣什麼天大的好處。如果真的要對台灣人民表達善意，為什麼不盡快批准台美之間的FTA。

孫批評，美國的防疫工作做得一塌糊塗，川普政府就是罪魁禍首，現在派一個連自己國家人民都無法保護的官員，來台灣談醫衛合作，這不會是一個天大的笑話嗎？在防疫過程中，美國又給過台灣什麼實質的援助，這算是什麼「真朋友，真進展」。

孫大千進一步表示，中美之間如果因為台灣問題爆發戰爭，戰場是會在哪呢？在中國大陸，在美國國土，還是在台灣這片土地上？就算美國宣示當兩岸發生戰爭時，美國及其盟國會出兵協助台灣度過難關，試問要花多久的時間，才能夠集結兵力，馳援台灣？在這等待的過程中，傷亡的不是台灣人民，受創的不是台灣經濟嗎？對台灣來說，中美之間的軍事衝突如果真的難以避免，可以在東北亞發生或在南海決戰？但是請不要拿寶島台灣當做犧牲品。

台灣人 川普 戰爭

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