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因應極端氣候 陳其邁：將設二代水情中心打造海綿城市

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左三）上午到大寮、鳳山等了解防洪工程進行情形。圖／陳其邁競選總部提供
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左三）上午到大寮、鳳山等了解防洪工程進行情形。圖／陳其邁競選總部提供

高雄市淹水地區不少，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天上午前往關心的鳳山山仔頂溝、大寮拷潭，就是易淹水地區。他表示，未來將建構高雄市二代水情中心、統整近幾年各區易淹水點，檢討改善策略及驗證改善成效以及加速興建滯洪池，含區域性都市雨水下水道滯洪設施，結合隱形滯洪系統，讓高雄市成為海綿城市。

鳳山山仔頂溝目前有滯洪池，2012年1月開工，2013年8月完工，最大蓄水量22.5萬噸，完工後緩和鳳山埤頂里、大寮後庄里淹水情況；大寮區長期受遇大雨淹水之苦，行政院將烤潭排水河道拓寬及截流工程4.2億元列入前瞻計畫，第一期左岸應急工程已於7月完工，目前仍進行排水河道拓寬及截流工程。

陳其邁表示，全球氣候變遷造成的極端氣候，已是全球每個國家、每座城市皆嚴謹、審慎面對的課題，依照過往經驗所研擬的防災設計，已不足以應付當今氣候型態所帶來的超量雨水及巨大風暴；所以，如當選市長，未來將建構二代水情中心，統整近幾年各區易淹水點，檢討改善策略及驗證改善成效，加速興建滯洪池、區域性都市雨水下水道滯洪設施，結合有形與「隱形」滯洪系統，讓高雄市成為海綿城市，減少水患之苦。

淹水 高雄市 滯洪池

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