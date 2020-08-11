快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

新竹縣關西議員9月5日補選 候選人號次抽籤今出爐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
今天抽籤吳發勝缺席，由新竹縣選舉委員會主委楊文科代抽抽出3號。記者陳斯穎／攝影
今天抽籤吳發勝缺席，由新竹縣選舉委員會主委楊文科代抽抽出3號。記者陳斯穎／攝影

新竹縣議員關西選區補選今天舉行號次抽籤，抽籤序號分別為1號徐瑜新、2號李常棟、3號吳發勝、4號陳玉蟾、5號彭兆銘、6號黃源慶。

今天抽籤除了吳發勝缺席外，其餘5人皆在支持者陪同下前往新竹縣選舉委員會，黃源慶、徐瑜新、彭兆銘、李常棟親自到場抽籤，吳發勝、陳玉蟾則分別由新竹縣選舉委員會主委楊文科、前立委黃國昌代抽。

徐瑜新抽出1號時，團隊大聲呼喊「一馬當先、一定當選」等口號；黃國昌代陳玉蟾抽出4號時，縣議員連郁婷則喊出「勢必當選」，黃源慶也拿出「六六大順」的標語增加氣勢，李常棟也比出2代表「勝利」的手勢。

縣議員關西選區補選預計9月5日登場，共有6名候選人，分別是國民黨徐瑜新、民進黨黃源慶、時代力量陳玉蟾，以及無黨籍的李常棟、吳發勝、彭兆銘。

新竹縣選委會總幹事李安妤指出，在競選活動期間，候選人印發的文宣宣傳品，需依照選罷法規定親自簽名；另外在9月5日開票日當天，禁止任何競選或助選的活動，希望各候選人能夠配合辦理。

抽完籤後，陳玉蟾也在黃國昌及其他支持者陪同下召開記者會，她表示，希望在此場補選中，有機會跟關西渴望翻轉、進步的人，一起改變新竹、翻轉關西。

黃國昌則肯定陳玉蟾在地40年，從基層教師做起，教育體系中付出，退休後也不僅在教育，對於新竹縣的好山好水也投入心力，和鹿江教育基金會的一群朋友默默耕耘，他表示，這也是時代力量的精神，由在地政治出發，把理想與價值從基層做起。

黃源慶抽中6號，拿出「六六大順」的標語增加氣勢。記者陳斯穎／攝影
黃源慶抽中6號，拿出「六六大順」的標語增加氣勢。記者陳斯穎／攝影
徐瑜新抽出1號時，團隊大聲呼喊「一馬當先、一定當選」等口號。記者陳斯穎／攝影
徐瑜新抽出1號時，團隊大聲呼喊「一馬當先、一定當選」等口號。記者陳斯穎／攝影
前立委黃國昌代陳玉蟾抽出4號時，縣議員連郁婷則喊出「勢必當選」。記者陳斯穎／攝影
前立委黃國昌代陳玉蟾抽出4號時，縣議員連郁婷則喊出「勢必當選」。記者陳斯穎／攝影
李常棟抽中2號，比出2代表「勝利」的手勢。記者陳斯穎／攝影
李常棟抽中2號，比出2代表「勝利」的手勢。記者陳斯穎／攝影
彭兆銘抽中5號，彎腰向在場人員表達感謝。記者陳斯穎／攝影
彭兆銘抽中5號，彎腰向在場人員表達感謝。記者陳斯穎／攝影

新竹 黃國昌 時代力量

延伸閱讀

賴品妤轟時力愛變臉 狠嗆黃國昌「怯戰神」

時代力量五年內12人「跳船」明星代表隊幾乎跑光

徐永明涉嫌收賄 黃國昌首表態：勿枉勿縱 支持停職決定

大同兩派過招 賴中強：與黃國昌很久沒聯絡

相關新聞

藍營緊咬遠航超貸案 政院回批：切割慶富詐貸案責任

國民黨文傳會上午舉行記者會，除了引用民調批評蔡政府施政，也再度質疑一銀前董座廖燦昌涉入遠航超貸案，行政院長蘇貞昌應該負起...

韓市府團隊來助選 陳雄文、李四川批民進黨執政沒成績

高雄市前副市長陳雄文今帶領前市府團隊替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，陳雄文說，6月6日罷韓後，盼市民情緒已發洩，8...

影／出席社工頒獎典禮 蔡英文：政府要給社工更多支持

蔡英文總統上午出席全國社會工作專業人員頒獎典禮，他強調社工是穩定社會安定的力量，政府的目標很明確，就是要給社工更多的支持...

新竹縣關西議員9月5日補選 候選人號次抽籤今出爐

新竹縣議員關西選區補選今天舉行號次抽籤，抽籤序號分別為1號徐瑜新、2號李常棟、3號吳發勝、4號陳玉蟾、5號彭兆銘、6號黃...

蔡英文總統出席「台灣資安大會開幕典禮」

蔡英文總統上午出席「台灣資安大會開幕典禮」,致詞時表示各種境外勢力的挑戰，及惡意威脅的層級，正在節節升高，甚至影響我們的...

蔡總統出席台灣資安大會 宣示政府四大重要目標

蔡英文總統上午出席「台灣資安大會開幕典禮」致詞時表示，各種境外勢力的挑戰，及惡意威脅的層級，正在節節升高，甚至影響我們的...

國民黨公布民調 砲轟蔡政府貪腐

國民黨文傳會上午舉行記者會，公布四項民眾對時事反映民調，包括民進黨政府購買媒體宣傳、文化總會副祕書長李厚慶長期擔任政府近...

監院挨批越權 院際協商小組更名

監察院長陳菊本月初甫上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」，被質疑逾越總統的院際調解職權，引發爭議。監察院五日已...

政風處長派任 盧秀燕槓法務部

台中市新任政風處長詹政曇八月五日上任，台中市長盧秀燕至今未接見，也沒有公布交接，盧秀燕昨天被問到此事時說「我們等待法務部...

馬英九：中共攻台「首戰即終戰」 美軍也不可能來

前總統馬英九今天出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要...

和平基礎聯繫兩岸 馬英九：增加交流

「國際對『中共對台灣擁有主權』的3種態度是：承認、沉默、模糊。」前總統馬英九10日出席扶輪社演講「兩岸關係與台灣安全」時指出，像日本就對中共的立場表示「了解0與尊重」，算是模糊；美國則用到「承認」字眼，但翻譯上有點不同；加拿大則說「我們注意到了（眾笑）」他強調，「台灣只要自立自強，沒人能出賣我們。」

陳菊成立院際協商小組越權？監院：不涉及總統權限

監察院長陳菊走馬上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀日前質疑，依據憲法第44條：「總統對...

熱門新聞

國民黨：阿查爾見蔡英文竟稱習總統 府應嚴正抗議

馬英九：中共攻台「首戰即終戰」 美軍也不可能來

阿查爾口誤蔡英文「習總統」綠粉護航「是she啦」 網批：鬼扯

共機今跨越海峽中線 我地面防空飛彈全程監控

國民黨質疑阿查爾稱蔡英文「習總統」 府：只是發音問題

中國不滿訪台 阿查爾要北京「別管台灣的事」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。