新竹縣關西議員9月5日補選 候選人號次抽籤今出爐

新竹縣議員關西選區補選今天舉行號次抽籤，抽籤序號分別為1號徐瑜新、2號李常棟、3號吳發勝、4號陳玉蟾、5號彭兆銘、6號黃源慶。

今天抽籤除了吳發勝缺席外，其餘5人皆在支持者陪同下前往新竹縣選舉委員會，黃源慶、徐瑜新、彭兆銘、李常棟親自到場抽籤，吳發勝、陳玉蟾則分別由新竹縣選舉委員會主委楊文科、前立委黃國昌代抽。

徐瑜新抽出1號時，團隊大聲呼喊「一馬當先、一定當選」等口號；黃國昌代陳玉蟾抽出4號時，縣議員連郁婷則喊出「勢必當選」，黃源慶也拿出「六六大順」的標語增加氣勢，李常棟也比出2代表「勝利」的手勢。

縣議員關西選區補選預計9月5日登場，共有6名候選人，分別是國民黨徐瑜新、民進黨黃源慶、時代力量陳玉蟾，以及無黨籍的李常棟、吳發勝、彭兆銘。

新竹縣選委會總幹事李安妤指出，在競選活動期間，候選人印發的文宣宣傳品，需依照選罷法規定親自簽名；另外在9月5日開票日當天，禁止任何競選或助選的活動，希望各候選人能夠配合辦理。

抽完籤後，陳玉蟾也在黃國昌及其他支持者陪同下召開記者會，她表示，希望在此場補選中，有機會跟關西渴望翻轉、進步的人，一起改變新竹、翻轉關西。