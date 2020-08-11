韓市府團隊來助選 陳雄文、李四川批民進黨執政沒成績

高雄市前副市長陳雄文今帶領前市府團隊替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，陳雄文說，6月6日罷韓後，盼市民情緒已發洩，8月15日要想清楚，是要選出貪腐、在高雄市執政沒有成績，還是要選給高雄帶來希望、願景的候選人。

陳雄文今帶領前市長韓國瑜市府團隊政務官包含財政局長李樑堅、研考會主委李銘義、工務局長吳明昌、勞工局長王秋冬、海洋局長趙紹廉、文化局長林思伶、新聞局長鄭照新等共14人，到李眉蓁競總表達力挺之意，並陪同車隊掃街拜票。

李眉蓁說，前市府團隊是清廉團隊，來替她助選，她很感動，她也會「擔起來」，堅持到最後。她說，這兩個月來，市府的螺絲好像鬆了，前市府團隊「清廉不歪哥」，為了高雄市政府一直在打拚，沒有一個貪汙，為的都是高雄市民。

李眉蓁說，20年來從沒看過這麼清廉有效率的團隊，才1年半就看到表現，相信高雄市民都感受到，以往的執政黨都說時間不夠、讓我們再做看看，但前市府團隊才1年半的施政，就能讓高雄市民都有感受，這樣的團隊到哪找？希望高雄市民把福氣找回來，讓她把清廉、專業的團隊延續下去。

陳雄文說，前市長韓國瑜用的政務官，沒有一個人曾涉入貪腐案件，韓也希望前市府團隊全員站出來，堅定支持李眉蓁。前副市長葉匡時因在民間公司任職無法前來，前副市長李四川也因開刀不克前來，但李四川有寫一封信表達支持。

陳雄文說，今天是8月11日，距離團隊離開的6月11日，已有2個月，有人說被罷免團隊怎又回高雄，但其實6月11日後，韓團隊一直在高雄，沒有離開，持續付出努力、心血，收集資料、協助解決民眾訴求，在這片土地貢獻。

陳雄文說，他曾問高雄市民為什麼想要罷韓？得到的答案是「我知道你們很專業，但對韓市長選總統不能接受，所以要罷韓」。陳雄文說，希望市民情緒已發洩，8月15日要想清楚，是要選出貪腐、在高雄市執政沒有成績，還是要選給高雄帶來希望、願景的候選人。

李四川來信說，李眉蓁和他一樣一心為高雄，1年多來，他發現高雄市政府有很多優秀的公務人員，但要有清廉無私、強而有力的領導團隊來領導，才能帶動高雄的經濟發展，做好市政建設，為高雄市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄，耽誤高雄的發展。

李四川說，李眉蓁願意以長遠的思考來擘畫高雄的未來，願意組成有專業、強而有力的施政團隊，為高雄市政打拚。因此他拜託各位支持李眉蓁，讓李眉蓁接續他們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。