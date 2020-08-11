藍營緊咬遠航超貸案 政院回批：切割慶富詐貸案責任

國民黨文傳會上午舉行記者會，除了引用民調批評蔡政府施政，也再度質疑一銀前董座廖燦昌涉入遠航超貸案，行政院長蘇貞昌應該負起部份或完全責任。行政院則表示，蘇貞昌已表態「有任何違法行為，絕不寬貸」，國民黨一再以2016年政黨輪替之際發生的遠航超貸案，是在切割執政時期慶富詐貸案的責任。

行政院發言人丁怡銘受訪表示，廖燦昌所涉及的慶富案，是馬政府時代身為政院秘書長的簡太郎，為了配合馬英九總統政策，把公股銀行高層叫到辦公室進行「民眾服務」，因而導致後來幾十億的鉅額借貸弊案；但目前蘇內閣的秘書長李孟諺就不會做這種服務，因此慶富案主要責任應該歸咎於國民黨政府，而非完全推給當時配合政策的公股行庫員工，建議國民黨也該針對此項問題做個民調來釐清。

至於遠航貸款委託案，丁怡銘說，這發生在4年多前政黨輪替交接之際，直到今年檢調介入調查才爆發，政院立刻讓廖燦昌請辭並接受調查，此案並非蘇貞昌任命廖燦昌擔任董座後發生，所有過程可受公評，因此就連國民黨自己所做民調，都僅有24.9%的民眾認為蘇貞昌該負完全責任。

丁怡銘表示，國民黨一再以2016年政黨輪替之際發生的遠航超貸案，來切割國民黨執政時期在慶富詐貸案的責任，相信各界不會輕易被轉移焦點；但這些事件都讓政府深自警惕，蘇貞昌也指示相關部會、各銀行應重新回頭檢視稽核機制。相關案件政府都會深入調查，有任何違法行為，絕不寬貸。