蔡總統出席台灣資安大會 宣示政府四大重要目標

蔡英文總統上午出席「台灣資安大會開幕典禮」致詞時表示，各種境外勢力的挑戰，及惡意威脅的層級，正在節節升高，甚至影響我們的民主體制。面對這樣嚴峻的國際情勢，必須提高戰略思維的層級，及更完善的資安對應策略，才能繼續發展台灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。

她並宣示政府在資安產業的四項目標：一、加速成立數位發展部會；二、強化核心戰略產業的資安防護，搶先布局 AI人工智慧，及物聯網的資安應用；三、強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用；四、繼續提升台灣整體的數位國力。

蔡總統說，透過這些關鍵目標的實踐，可以打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

蔡總統在致詞一開始表示，今天政府部門大概算是傾巢而出，因為這是一個很重要很重要的產業，也是一個很重要很重要的場合，因為資安產業確實是台灣最重要的戰略產業之一，在今年520的就職演說就有特別強調，未來政府會在5+2產業創新的既有基礎上，繼續打造「六大核心戰略產業」。

蔡總統說，其中最關鍵的一項，不只是關係到國家安全，更和整體產業經濟發展息息相關的，就是的資安產業，不僅關係到國家安全，更和整體國家產業發展都是非常重要的，因此，政府施政團隊，也一直秉持「資安就是國安」的精神，積極發展各項重要的施政目標。

蔡總統表示，從今年初以來，面對疫情的挑戰，政府更透過科技防疫的應對模式，創造了受到世界矚目的防疫成果。整體來說，台灣的資通訊安全防護，已經在政府部門和民間社群的密切合作下，邁入新的紀元。然而目前，各種境外勢力的挑戰，以及許多惡意威脅的層級，也正在節節升高。尤其現在的網路攻擊，越來越細緻化，也混合不同的攻擊手法，企圖利用社群和網路的開放性，竊取企業的營業機密以及智慧財產權，甚至影響我們的民主體制。

蔡總統說，面對這樣嚴峻的國際情勢，我們必須提高戰略思維的層級，以及更完善的資安對應策略，才能繼續發展台灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。

蔡總統指出，落實在具體的策略，政府正積極推動以下重點目標：首先，要加速成立數位發展部會。尤其是面對全球數位科技的多重挑戰，更要整合資訊、資安、電信、網路和傳播五大數位發展相關業務領域，用更整合性的思維，提升各種危機處理的應變能力。

其次，蔡總統說，強化核心戰略產業的資安防護，更要在產業發展當中，搶先布局 AI人工智慧，以及物聯網的資安應用。確保產業研發當中的資訊安全，全世界對台灣科技產品的信賴，就會是我們最重要的競爭優勢。還要強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用，尤其在威脅情資方面，遏止不當的滲透攻防。政府更要建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到「超前部署」的目標。

最後，蔡總統也提到，繼續提升台灣整體的數位國力。結合5G時代和數位轉型的應用發展，持續促進政府、民間和國際夥伴間的合作模式，完成更多的資訊分享、溝通以及合作。

蔡總統表示，政府已經開始跟業界共同打造資安物聯網中心，也會是未來資安驗證跟資安服務的重要聚點。她相信也希望提醒全國民眾，共同提升資安防護意識，才有辦法打造自治、互信、靈活、合作的全國數位防護網，以及世界級的資安產業。