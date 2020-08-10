馬英九：中共攻台「首戰即終戰」 美軍也不可能來

前總統馬英九今天出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。

他也以自己8年總統經歷呼籲蔡英文總統，「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生」。

馬英九表示，去年元月大陸國家主席習近平發表告台灣同胞書，其中習提出的「兩制台灣」讓蔡英文總統撿到槍，還連結「九二共識等於一國兩制」，打著「抗中保台」口號，最後順利連任；中共最後雖出面澄清卻為時已晚，台灣的老百姓已經無法分辨其中差異。

馬英九說，蔡英文先前在接受外媒訪問時指出，若兩岸發生戰爭，中共要付出很大的代價，希望國際社會出來聲援台灣；行政院長蘇貞昌也說，打到一把掃帚也要繼續打下去。但他擔憂，中共攻台就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭，就是要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等到美軍支援。他更強調，「現在美軍根本不可能來」。