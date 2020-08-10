派政風處長沒告知盧秀燕？ 廉政署：多次聯繫未果

台中市政府政風處長詹政曇上任至今未獲市長盧秀燕接見，引發外界揣側中央派任是否未知會盧秀燕；法務部廉政署今回應，基於尊重地方政府，政風處長派任前，署長多次聯繫台中市府希望安排拜訪、溝通，但市府以盧秀燕公務繁忙為由未安排，而詹政曇人事資料也專人送抵市長室後以電話聯繫也未獲回應。

廉政署指出，台中市政府政風處前處長張榮貴去年1月退休後，就開始積極規劃接任人選，前任、現任署長基於尊重台中市政府，也赴市府和市長討論人選，但均未獲共識。

廉政署表示，拜會地方首長提出接任人選、諮詢意見，是基於尊重首長，而前任署長建議人選因未獲共識，直到現任署長鄭銘謙上任後，另外規劃新處長人選，這也是人事正常作業。

廉政署指出，署方持續聯繫安排拜訪，市府均以市長市政繁忙為由，不予安排，為避免政風處長久懸未派，影響台中市府推動廉政工作，規劃由績優的台南市政風處長詹政曇接任，雖然一直持續聯繫，但市府仍以市長公務繁忙為由無法安排見面，署方也指派專人親送詹政曇的人事資料至台中市長室，事後多次電話聯繫未獲回應。

有政風官員指出，基於政風一條鞭，按照正常流程，地方政府政風處長由中央派任，廉政署長任命、派令下來後，首長自行至機關報到，沒有規定要向地方首長知會，也無須經過地方首長同意，但會尊重地方首長的意見。

據了解，詹政曇派任台中市政府政風處長之前，廉政署已和台中市府多次溝通，署長也親自與市府溝通，但未直接和盧秀燕協商，市府多派秘書長出面聯繫，事後也未取得共識；有政風官員認為，政風單位主要業務是防貪查弊，不可能完全按照地方政府的要求選派處長。