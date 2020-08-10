陳菊成立院際協商小組越權？監院：不涉及總統權限

監察院長陳菊走馬上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀日前質疑，依據憲法第44條：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，2000年的核四停建案與2013年的反服貿學運，前總統陳水扁與馬英九都曾引用此條文，希望進行「院際協商」，卻因立法院長反對而破局。

李彥秀說，兩位前總統都尊重五院的職權，不逾越職權，陳菊做此舉，有把蔡英文總統放在眼裡嗎？

監察院今發出新聞稿表示，監察院與司法院聯繫平台由來已久，監察院本次成立院際聯繫小組，係延續歷來院際聯繫之經驗傳承，之前聯繫機制皆以兩院副秘書長層級進行聯繫，本次成立「院際聯繫小組」，係以監察委員為成員，提升層級，其目的主要是使監察及司法兩院職權建立良善溝通協調管道，就兩院行政事務透過先行研議形成共識，藉此避免兩院歧異，達到良性互動及促進行政效能。

監察院指出，監院經常須就已定讞的司法案件向司法院進行調卷，但因行政手續繁雜，致使案件時機延宕，形成民怨，在尊重司法審判獨立的前提下，基於憲政權力分立原則，監察院謹守監察與司法之分際，依法獨立行使職權，對於司法人員及司法審判案件之調查，均本於「謹慎、節制」之精神進行調查，監察院有鑑於此，爰由監察委員召集成立「院際聯繫小組」，促使兩院獨立職權行使，有良善溝通聯繫管道，並不涉及憲法第44條所賦與總統之院與院間權限爭議處理權限。