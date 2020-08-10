快訊

全台停班課總表／米克拉颱風增強 金門明天停止上班課

曾志偉送別分居20年亡妻 低調選梅艷芳長眠地火化

陳菊成立院際協商小組越權？監院：不涉及總統權限

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

監察院陳菊走馬上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀日前質疑，依據憲法第44條：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，2000年的核四停建案與2013年的反服貿學運，前總統陳水扁與馬英九都曾引用此條文，希望進行「院際協商」，卻因立法院長反對而破局。

李彥秀說，兩位前總統都尊重五院的職權，不逾越職權，陳菊做此舉，有把蔡英文總統放在眼裡嗎？

監察院今發出新聞稿表示，監察院與司法院聯繫平台由來已久，監察院本次成立院際聯繫小組，係延續歷來院際聯繫之經驗傳承，之前聯繫機制皆以兩院副秘書長層級進行聯繫，本次成立「院際聯繫小組」，係以監察委員為成員，提升層級，其目的主要是使監察及司法兩院職權建立良善溝通協調管道，就兩院行政事務透過先行研議形成共識，藉此避免兩院歧異，達到良性互動及促進行政效能。

監察院指出，監院經常須就已定讞的司法案件向司法院進行調卷，但因行政手續繁雜，致使案件時機延宕，形成民怨，在尊重司法審判獨立的前提下，基於憲政權力分立原則，監察院謹守監察與司法之分際，依法獨立行使職權，對於司法人員及司法審判案件之調查，均本於「謹慎、節制」之精神進行調查，監察院有鑑於此，爰由監察委員召集成立「院際聯繫小組」，促使兩院獨立職權行使，有良善溝通聯繫管道，並不涉及憲法第44條所賦與總統之院與院間權限爭議處理權限。

司法院 監察院 陳菊

延伸閱讀

影／陳菊喊監院「公開、透明、找小編」 柯文哲酸：已很多還不夠？

存款風波 陳其邁可疼妻、李眉蓁就不能愛夫？

批民進黨人權遇小明就轉彎 李貴敏：陳菊有幫忙說話？

聯合報黑白集／陳菊誤將監院當成府

相關新聞

馬英九：中國攻台「首戰即終戰」 美軍根本不可能來

前總統馬英九今天表示，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現...

影／陳菊喊監院「公開、透明、找小編」 柯文哲酸：已很多還不夠？

遠雄大巨蛋案停工5年多，北市府7日同意復工，台北市議員簡舒培認為，柯市府無視大巨蛋案違反建築技術規則第97、129條規定...

口誤習總統 游淑慧：我們講亂棒打死老大哥講是聽錯了

總統蔡英文今天上午在總統府接見美國衛生部長阿查爾訪問團，阿查爾「口誤」將蔡總統講成「習總統」（Ppresident Xi...

和平基礎聯繫兩岸 馬英九：增加交流

「國際對『中共對台灣擁有主權』的3種態度是：承認、沉默、模糊。」前總統馬英九10日出席扶輪社演講「兩岸關係與台灣安全」時指出，像日本就對中共的立場表示「了解0與尊重」，算是模糊；美國則用到「承認」字眼，但翻譯上有點不同；加拿大則說「我們注意到了（眾笑）」他強調，「台灣只要自立自強，沒人能出賣我們。」

陳菊成立院際協商小組越權？監院：不涉及總統權限

監察院長陳菊走馬上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀日前質疑，依據憲法第44條：「總統對...

廉政會將議決蘇震清停權年限 若逾2年常委不保

民進黨立委蘇震清因涉賄遭羈押禁見，民主進步黨廉政委員會日前已決定「立即停權」，廉政會11日晚間將開會決議停權年限；若停權...

遭爆替黨主席選舉賄選 連勝文同意記者寫公益新聞和解了！

國民黨中央委員連勝文不滿被上報報導在主席補選期間送紅酒禮盒，遭質疑賄選支持候選人江啟臣，提告要求陳姓記者提告100萬並更...

許崑源托夢提告？ 王浩宇：歡迎夫人來桃園出庭

高雄市前議長許崑源今年6月墜樓身亡，桃園市議員王浩宇當時在臉書寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被批冷血...

李登輝具爭議性 新黨反對葬於五指山

爭議性人物不適合葬五指山！針對蔡總統有意將前總統李登輝葬於五指山國軍公墓之特勳區，新黨於10日召開記者會，新黨主席吳成典表示，讓李登輝這樣一位爭議性人物安葬於五指山公墓，會讓後代看不清價值所在。對此，民進黨立委何志偉則回應，李登輝的告別式等都由府方跟家人籌備，盼新黨不要藉此刷存在感。

避免非法棄置 立委籲修法設置廢棄物管理基金

事業廢棄物非法棄置案件頻傳，時力立委陳椒華今天偕環保團體舉行記者會，呼籲政府要設立查核機制，避免廢棄物管理失控。陳椒華也...

民進黨搶青年人才 厚植派系實力的重要部署

民進黨內各派系山頭林立，以三立董事長林崑海為首的海派，轉型為「湧言文化基金會」，首次籌辦「湧言青年營」，透過營隊培訓政治...

陳菊要強化監院公開透明 柯文哲酸：就是買更多小編

監察院長陳菊8月正式上任，並以末代監察院長自居，新任監委也希望打破過去調查報告的保密原則，強化公關能力，結合社群媒體操作...

熱門新聞

國民黨：阿查爾見蔡英文竟稱習總統 府應嚴正抗議

才剛嗆完黃國昌就遭影射炒地皮 賴品妤改16字網友笑翻

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

共機今跨越海峽中線 我地面防空飛彈全程監控

美衛生部長訪台之際 蓋茲痛批美新冠篩檢失能「令人震驚」

國民黨質疑阿查爾稱蔡英文「習總統」 府：只是發音問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。