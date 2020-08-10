和平基礎聯繫兩岸 馬英九：增加交流

「國際對『中共對台灣擁有主權』的3種態度是：承認、沉默、模糊。」前總統馬英九10日出席扶輪社演講「兩岸關係與台灣安全」時指出，像日本就對中共的立場表示「了解0與尊重」，算是模糊；美國則用到「承認」字眼，但翻譯上有點不同；加拿大則說「我們注意到了（眾笑）」他強調，「台灣只要自立自強，沒人能出賣我們。」

兩岸需要互信基礎

馬英九指出，2010年簽訂兩岸經濟合作架構協議（ECFA），目的就是提升台灣競爭力，為台灣省了2,000萬的關稅，對中小企業有很大的幫助。當年蔡英文批評ECFA是「披著糖衣的毒藥」，說她如果執政要發動廢除，結果今年經濟部一再爭取不要廢止，「ECFA用台語來說就是『還會再發』，名字是我取的（眾笑）。」

「在我上任之前沒有兩岸直航，上任後不到幾年就成長到每天890班。」馬英九說，2015年馬習會再次提起九二共識，宣示兩岸願意用和平方式解決爭端，是80年代以來中共對台灣主權最大的讓步，且不約而同說要跟老美打招呼，連美國東亞事務國務卿董雲裳都說，很感謝可以不必選邊、同時交朋友，這是很重要的策略。

建立情誼促進和平

談到了對「九二共識」的澄清與誤解，馬英九強調，九二共識是是「台灣主動、蘇起命名、遵守不變」（不能片面改變），正確解釋是「國家統一前的暫時解釋」，並非「一國兩制」，一國兩制是統一後才有的議題，同時也不會表述到「兩個中國、一中一台跟台灣獨立」，習近平當時聽得很仔細，因為這非常重要。

「雞蛋不要放在一個籃子，但是有那麼大一個籃子（大陸），我們一個雞蛋也不放，好像也不太合理嘛！（現場鼓掌）」馬英九說，他認為服貿沒簽對台灣服務業太可惜，現在還認為太陽花是罪人。他也痛批政府對陸生來台問題不守信用，只要讓兩岸學生可以早點做朋友，絕對對兩岸和平有所助益。

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