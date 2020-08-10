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許崑源托夢提告？ 王浩宇：歡迎夫人來桃園出庭
高雄市前議長許崑源今年6月墜樓身亡，桃園市議員王浩宇當時在臉書寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被批冷血，還引來民眾到王服務處抗議丟雞蛋，許崑源妻子林絲娛也表示要提告。
原本低調以對的王浩宇昨晚突然在臉書PO文，還標題「雞蛋到罷免，我的忍耐是有極限的」，今天下午2點再PO黑底大白字「討厭我OK！但什麼許崑源議長託夢所以提告，你們（王浩宇表示指韓粉）還護航的下去，會不會太離譜？」讓外界以為王浩宇不再低調處理，已經做好面對官司的準備。
王浩宇在臉書不滿托夢提告的說法，還PO出許崑源妻子林絲娛過去接受媒體訪問的影片，不過林絲娛提到許崑源托夢是要她「堅強」，沒說要提告，林強調提告是為了捍衛名譽，維護社會公義，要告抹黑造謠者。林絲娛過去也提到「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福」。
王浩宇在臉書說，面對「你們」的政治操作，一開始可以忍、可以低調、可以先不回擊，但用托夢來提告？我覺得真的是夠了。「我知道妳很可能要接著選議員，但利用死者操作議題，實在應該適可而止，不應該怪力亂神」。
王浩宇表示，已經透過律師，向法院申請在桃園審理，歡迎夫人來桃園出庭，順便吃米干，我可以推薦妳哪一家比較好吃。
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