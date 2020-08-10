李登輝具爭議性 新黨反對葬於五指山

爭議性人物不適合葬五指山！針對蔡總統有意將前總統李登輝葬於五指山國軍公墓之特勳區，新黨於10日召開記者會，新黨主席吳成典表示，讓李登輝這樣一位爭議性人物安葬於五指山公墓，會讓後代看不清價值所在。對此，民進黨立委何志偉則回應，李登輝的告別式等都由府方跟家人籌備，盼新黨不要藉此刷存在感。

李登輝具爭議性

吳成典指出，中華民國會落到今天這個地步，罪魁禍首就是李登輝，「政府若要國葬他總要覆蓋黨旗、國旗，那李登輝要覆蓋哪一面黨旗？」綠色黨旗？藍色黨旗？還是紅色黨旗？要覆蓋青天白日滿地紅的國旗嗎？他表示，如果做出將李登輝這樣一位爭議性人物安葬於五指山公墓的決定，會讓後代看不清價值所在。

藍天行動聯盟主席武之璋直言，將李前總統葬在國軍公墓，台灣大多數的愛國同胞是不會同意的，因為他沒有資格。他痛斥，李登輝是沒有中心思想的投機份子，並表示，「不要說李登輝是日本人，這是替他除罪化」，認為他沒有資格與中華民國英勇抗日的將軍和官士們比鄰而葬。

籲家屬尊重遺願

將軍黃其梅痛批，李登輝主張台獨、說釣魚台是日本的等，可謂數典忘祖、罪刑罄竹難書，不適合安葬在五指山國軍公墓，接著他話鋒一轉，提起李登輝在民國102年接受鄭弘儀寶島之聲的訪問時，曾說過自己的身後事，說要將「自己的骨灰撒在玉山上」，他呼籲：「家屬應該尊重李前總統的決定，與相關單位協調，完成亡者的遺願。」

民進黨立委何志偉表示，李登輝帶領台灣走向民主，其告別式等都由府方跟家人籌備，盼新黨不要藉此刷存在感。民進黨立委鄭運鵬則說，會有特定立場與聲音，我們應尊重家屬意見，並稱反對意見是極少數，「至少是前總統、前國民黨主席，要給予禮遇，其他聲音聽聽就好。」

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