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替代役考救護證照 徐國勇：厚植國防的一環

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
內政部長徐國勇（右二）上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影
內政部長徐國勇（右二）上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影

內政部長徐國勇要求役政署從今年第209梯替代役基礎訓練開始，必須要求全體受訓役男在訓練期間取得初級救護技術員證照(EMT1)，他還3度親自到成功嶺了解役男受訓情形，並在上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮受訪時提到，這樣的訓練可以讓警察、海巡、消防都有基本的救護能力，也是厚植國防的一環。

役政署自100年迄今，已培育1萬1925位合格EMT1救護員，加上徐國勇要求進一步全面推動，也讓更多的替代役具備初級救護技術員證照。尤其，這梯次1095人裡，警大、警專的畢業生有875人，更具相當的意義。

內政部役政署指出，依據「替代役實施條例」規定，警校生畢業尚未履行兵役義務的役齡男子，須接受替代役基礎訓練。警校生役男結訓後雖不用擔任替代役勤務，但未來在警政工作崗位上服務，都是替代役力量的擴張與延伸。

徐國勇說，替代役已結訓41萬餘人，甚至包括海外、原住民替代役，他們的訓練也是厚植國力；在他要求全體替代役須接受初級救護技術員訓練並取得證照下，假以時日，不管是警察、海巡、消防，或是回到民間，這個能力就厚植在國人的身上，也會是國防力量的一部分。

徐國勇在結訓典禮上勉勵在場的役男，每一位都是國家用心栽培的人才，將來擔任警消人員，維護治安、保護人民生命財產安全，要不畏艱難，但也要記得保護自身的安全。

他也說，國內疫情趨緩有賴全體防疫人員及國人的共同努力，其中也包含警察、消防及移民人員的投入，從邊境管制、居家檢疫、查緝疫情假訊息及違法囤積防疫物資等，非常的辛苦，但也因此，才讓役情得以穩定控制。接下來，各位也都是國家防疫團隊的一分子，期勉將來投入警消行列後，也能全力以赴，為社會作出貢獻。

徐國勇今日也視察役男的團體成長訓練課程，徐國勇表示，透過團體成長訓練的課程，能讓役男學習到團隊合作、突破自我、互助互信的精神，讓役男透過面對挑戰時的焦慮恐懼、團隊溫馨支持的喜悅，和對自己的肯定，可激發出個人與團隊的能量，超越認知極限，進而體認自己與團隊更緊密的關連。

內政部長徐國勇上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影
內政部長徐國勇上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影
內政部長徐國勇上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影
內政部長徐國勇上午主持替代役第214梯次基礎訓練結訓典禮，也視察替代役男的成長營受訓情形。記者黃寅／攝影

役男 徐國勇 警察

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