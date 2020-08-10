民進黨搶青年人才 厚植派系實力的重要部署
民進黨內各派系山頭林立，以三立董事長林崑海為首的海派，轉型為「湧言文化基金會」，首次籌辦「湧言青年營」，透過營隊培訓政治幕僚，也是厚植派系實力的重要部署。
各派系都在搶人才，海派近年快速茁壯，成為民進黨重要勢力，今年轉型為「湧言文化基金會」，9月初首度辦「湧言青年營」，對象鎖定18至35歲在學或社會青年，選在高雄也有深耕南台灣意味，跨界講師陣容包括陳其邁、趙天麟、管碧玲、林楚茵、林飛帆、林鶴明、羅文嘉、李厚慶，及媒體人周玉蔻、鄭弘儀等。
主辦單位表示，透過青年營增強與青年世代溝通、對話，課程內容理論與實用兼具，課程結束後，表現優異學員可獲獎學金鼓勵，並優先安排政治幕僚的實習與正職機會，讓對公共事務有熱情的年輕人有培訓機會，栽培潛力新秀，也為黨的人才庫注入新血。
六年級的民進黨立委、高雄市黨部主委趙天麟早年也曾參與謝長廷的新文化學生工作隊， 為踏入政壇累積養分；趙天麟團隊發言人兼公關長張以理則是從實習生做起，慢慢獨當一面。
趙天麟說，重視年輕人是民進黨的DNA，黨內不少幕僚是從營隊學員、實習生開始歷練，能力與特質被看見，逐漸發光發熱。
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