黎智英父子被拘捕 蘇貞昌：中國應信守承諾

行政院長蘇貞昌上午11時在交通部長林佳龍和氣象局長鄭明典陪同下，視察中央氣象局。蘇貞昌除了感謝氣象局即時掌握氣象資訊向國人報告，也回應壹傳媒集團創辦人黎智英父子被捕及外界質疑美日官員來台雙重標準事宜。

蘇貞昌說，颱風突然來了，很感謝氣象局掌握更新資訊向國人報告，因此來加油打氣。天有不測風雲，有最好同仁跟氣象局掌握一切資訊，民眾還是要好好警惕，多一分準備，少一分災害，減少社會負擔。他也說選舉不會受颱風影響，都會照樣舉行，颱風很快會過去。

至於黎智英父子被拘捕，蘇貞昌說港版國安法是中國承諾對香港五十年不變，香港情勢危急受全世界抨擊，中國不該如此對待香港，台灣很關心香港情勢，呼籲中國應該信守承諾。

至於美、日政要昨天來台不用居家檢疫14天是否有雙重標準，蘇貞昌說美國美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)、日本前首相森喜朗都來，是世界最重要國家對台灣重視跟肯定，是蔡英文總統領導多年來，讓台灣被世界看見，並且爭取對台灣友善國家對台灣有更多友善空間。

蘇貞昌說，這些年來努力的，加上防疫工作做得好，讓世界強國肯定台灣並交流互動，會持續努力保護台灣同胞，也爭取愈來越多空間，和理念相近國家多互動。