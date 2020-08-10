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大巨蛋復工議員提告圖利 柯文哲：不是講了 要告就去告

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員簡舒培、林亮君今天下午將赴地檢署提告柯文哲圖利。柯文哲今天上午出席公開行程時回應，「不是講了，(議員)要告就去告。」記者林麗玉／攝影
台北市議員簡舒培、林亮君今天下午將赴地檢署提告柯文哲圖利。柯文哲今天上午出席公開行程時回應，「不是講了，(議員)要告就去告。」記者林麗玉／攝影

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處上周同意遠雄復工，台北市議員簡舒培、林亮君今天下午將赴地檢署提告柯文哲圖利。柯文哲今天上午出席公開行程時回應，「不是講了，(議員)要告就去告。」

柯文哲表示，遠雄大巨蛋沒有拿到使用執照，就都還沒有用，大巨蛋不會是柯市府的核四，大巨蛋是個問題，至少他還有勇氣去處理問題。

北市都發局前局長林洲民也指北市府讓遠雄復工，將開建築技術規則的全台首個惡例，柯文哲說，大巨蛋就是問題要去解決，大家對大巨蛋的批評都很簡單，但批評的人不要這樣做，就要提出對策方案。

柯文哲說，北市府從頭到尾的大巨蛋委員會都網路直播；會議記錄也全程公開上網，過程都讓社會去看，他的態度就是要解決大巨蛋的問題。

由於林洲民也批評，大巨蛋尚未符合建築技術規第97條、127條，甚至建築技術規則是交由建築師簽證？若對方告知不會殺人就相信？北市府讓遠雄復工，等同是先給畢業證書，明明必修還沒有過？對此，柯文哲說，若反對的人，就要提出對策，以前他當醫生，有車禍的病患送進來，若需要截肢，病患說不要截肢可不可以？就要說要怎麼治療？

柯文哲提到，大巨蛋不會是柯市府的核四，大巨蛋是個問題，至少他還有勇氣去處理問題。

大巨蛋 柯文哲

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