陳佩琪臉書再槓時中？柯文哲：下次帶出門就不會寫臉書

高雄市長補選倒數，台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天又寫臉書，暗批衛福部長陳時中「把政治性格帶入個人的專業領域中，最要不得」。對於陳佩琪又逆時中、槓中央，柯文哲今天表示，陳佩琪還是算專業人士，不過下次出門，還是要帶她（陳佩琪）出去，就不會寫臉書。

另外，對於陳佩琪也提到，她曾私下跟柯文哲說，吳益政思路清晰、口條甚佳、市政議題都能侃侃而談，且見解精闢，應該把這人延攬過來，遭網友酸干政，與吳淑珍相比，對此，柯文哲說，他與陳佩琪都認識吳益政，之前下高雄都有談過話。

陳佩琪昨天在臉書提到，最近防疫隔離又被拿出來討論，有一段時間Ptt酸民常噓她「不是自承沒公衛專業嗎，當然防疫就該閉嘴」，還說防疫指揮官後面都有一堆專家在背書指導的，所以她不夠格說話等。

陳佩琪說，她真的想說，每一個人若是上到那個位置， 自然背後都有一堆公衛專家當智囊團提供意見 ，要批評比較的，應是坐上這個位置的這個人過去的學經歷和防疫經驗，陳說，她真的不知道她輸人在什麼地方，有需要被罵成這樣？後來上維基百科看看，也終於了解了。

陳佩琪說，中央部會首長有些是需純熟經驗和高度專業知識的，具任命權者就該依這些條件來挑人，所挑之人政治性格應該少一點，專業高一點，才是合適的人選，把政治性格帶入個人的專業領域中，最要不得。柯文哲大概也知道就是這樣了， 也只能口唸「阿彌陀佛」了，希望天佑台灣，大家「心存善念，盡力而為」。