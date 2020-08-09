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外交部：森喜朗率團專程訪台追悼 印證台日間堅實友情

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
日本前首相森喜朗代表日方向李登輝遺像致意。圖／總統府提供
日本前首相森喜朗代表日方向李登輝遺像致意。圖／總統府提供

日本前首相森喜朗率領跨黨派國會議員團今天到台北賓館弔唁前總統李登輝外交部今天表示，日方這次由森喜朗率團專程訪台追悼李登輝，是來自海外第一團，深具意義，森喜朗一行人6點半原機返日，過程圓滿順利。

外交部發布新聞稿表示，日本弔唁團成員包括森喜朗、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員、眾議員岸信夫、眾議員衛藤征士郎、眾議員富田茂之、眾議員中川正春、參議員榛葉賀津也、參議員石井章、眾議員中山泰秀、眾議員長島昭久及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明共11位，由自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等日本主要政黨組成。

外交部表示，日本團這次當天往返，完全遵守我國防疫規定，全團於出發前二日取得核酸檢驗（PCR）陰性證明，全程搭乘專機及專車，在台停留期間隔絕與我社區接觸，並且全團配戴口罩，晉見及弔唁時也保持安全社交距離，貫徹防疫規範。外交部依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規定，在符合防疫標準，並在保護台日雙方人員及國人安全的前提下，依國際外交禮儀妥善接待。

外交部表示，日本弔唁團印證台日間的堅實友情及緊密夥伴關係，並顯示雙方對台日關係的重視，外交部再次表達由衷感謝。我國今後將在台日既有的厚實基礎上，不斷擴大並深化雙方各方面的交流與合作，促進雙方關係繼續穏定發展。

日本 外交部 李登輝

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