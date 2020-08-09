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談李登輝赴日就醫 森喜朗：中國有意見仍決定發簽證

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見率團抵台的日本前首相森喜朗（圖）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見率團抵台的日本前首相森喜朗（圖）。圖／總統府提供

日本前首相森喜朗今天率日本國會跨黨派議員來台弔唁前總統李登輝，稍早前往台北賓館向李登輝致意。隨後森喜朗接受媒體簡短訪問，被問到與李登輝的友誼，他表示，彼此最深刻的事情是，李登輝曾赴日就醫，當時中國有意見，他仍決定發放簽證給李登輝，因為這是人道問題，當時他身為日本的負責人，是用這個感覺去做事，這是身為「人」的判斷。

李登輝2001年卸任總統後曾訪日就醫時，當時森喜朗是首相，與時任官房副長官安倍晉三決定發簽證給李登輝。今天森喜朗在台北賓館致意後，開放台、日記者各問一個問題。日本記者提及，是否可以分享與李登輝的友誼。

森喜朗回應，若真要他說，他可以說一個小時，至於彼此最深刻的感情，是李登輝卸任後希望去看以前讀書的地方，以及希望在日本接受治療。

森喜朗說，當時中國方面有意見，當年的狀況是政治領導人不能去日本，日本政府對於發簽證也很謹慎，但他認為，這是健康問題，這是人道問題，身為總統，「我相信當年的判斷是正確的」。他說，決定發給李登輝簽證，是彼此最大的緣分。他在會場與李登輝的遺族聊天時，對這一點很有感觸，當時他身為日本負責人，他認為這是人道問題，這是他身為「人」的判斷。

台灣媒體提問，李登輝對國際上最重要的貢獻及影響，李登輝的歷史意義是什麼？森喜朗回應，在日本，超越黨派大家都很尊敬李登輝，他與日本首相安倍晉三是政治上一起走過來的，他擔任總理時，安倍是他的副官房長官，這次尊敬的李登輝過世了，他與安倍討論商量過，都認為身為李登輝的友人，想要到台灣親自追思。

森喜朗說，之前日本對自己沒有信心，但李登輝鼓勵日本一定要有勇氣，要有自豪、驕傲的心。他與李登輝年紀相近，但李登輝也教他很多事情，例如二次大戰結束後，李登輝認為日本要對自己有信心，從戰敗後走過來，這個基礎也是李登輝的貢獻。

李登輝 日本

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