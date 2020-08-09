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阿查爾訪台不需隔離14天 洪秀柱：他來台灣能做什麼？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

美國衛生部長阿查爾今晚訪台，卻不需要隔離14日，遭民眾質疑特權，也憂心恐成防疫漏洞。國民黨前主席洪秀柱表示，美國現在是全世界確診人數最高的國家，在這麼嚴峻的情勢下，阿查爾來台無需隔離入境的目的到底是什麼？他來台灣能做什麼？政府這都無法說清楚，如何讓人支持？民眾的質疑並非無的放矢。

洪秀柱表示，「有朋自遠方來」本是值得開心的事，也應該歡迎阿查爾來台；但國人從境外回台，需要隔離14日，以確保沒有傳染的疑慮，美國確診人數已經近500萬人，連白宮國家安全顧問歐布萊恩都確診，此一消息當然會引起許多國人的不安與憤怒。

洪秀柱也提到，美國總統川普選情不利，近來出現了一些令人匪夷所思的政策，不僅和中國大陸搞得不可開交，還把台灣的未來也捲進這漩渦中；美國聯邦眾議院中國工作小組主席麥考爾對川普政府的台灣政策給了一個注腳：「對中國的最嚴厲懲罰，就是承認台灣獨立。」這是開什麼玩笑？難道台灣的前途、兩岸的未來是給美國政客拿來做工具用的嗎？

洪秀柱說，若川普對兩岸還存有善心，應規勸民進黨政府別再在兩岸議題上做一些無意義的挑釁動作，例如中央疫情指揮官陳時中的「外交泡泡」，日本的政治人物也用這「外交泡泡」來到台灣弔唁李登輝前總統；但是在台灣已有學籍的陸生，卻無法回到學校完成學業，在台灣有親人的「小明們」也無法回台灣與家人團聚。

洪秀柱感嘆，從境外生返台就學的政策反覆，就足以得知民進黨政府甘願扮演美國的棋子，完全不顧民眾的權益，稍有良知的台灣人都無法認同這樣的差別待遇，也無法接受中央疫情指揮中心的雙重標準。她仍希望美國方面能夠為台海的穩定貢獻一份心力，不要為了年底將至的選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。

洪秀柱

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